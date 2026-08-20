Какой лук можно сажать в августе в Украине: что посеять для осеннего урожая

Лук батун

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В августе огородный сезон еще не заканчивается. После уборки ранних овощей часть грядок можно засеять повторно, в частности, луком. Однако в конце лета речь идет прежде всего не об обычном репчатом луке на головку и не об озимом сеянке, а о луке на зеленое перо.

Рассказываем, какой именно лук можно посеять в августе в Украине и какие сорта подходят для позднего выращивания.

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Какой лук можно сажать в августе в Украине

Наиболее обоснованный вариант для августовского посева — лук на перо. Ее выращивают не для получения большой луковицы, а ради зеленых листьев, поэтому период вегетации значительно короче.

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Как сверждают производители семян, лук на перо в открытом грунте можно выращивать с апреля по сентябрь. Период вегетации таких сортов составляет около 65–80 дней. Луковицы они не формируют, а выращиваются именно для зелёного урожая.

Поэтому август целиком входит в рекомендованный производителем период выращивания такого лука. В то же время, чем позже проводится посев, тем больше результат будет зависеть от осенней погоды и региона Украины.

Параде — лук, который можно посеять в августе

Это ранний лук, предназначенный именно для выращивания на зеленое перо. Она не формирует обычную репчатую луковицу. Производитель включает Параде в ассортимент лука на перо, для которого в Украине указан период выращивания в открытом грунте с апреля по сентябрь.

Период вегетации составляет около 65–80 дней. Поэтому для получения осенней зелени лучше не затягивать с посевом до конца августа.

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Параде образует прямостоячие зеленые листья и белую нижнюю часть. Сорт можно использовать для так называемого зеленого конвейера, когда лук высевают в разные сроки и собирают свежее перо.

Грин Баннер — еще один вариант для позднего посева.

Для позднелетнего выращивания подходит и Грин Баннер (Green Banner).

Производитель отмечает, что Green Banner хорошо приспособлена к более холодным условиям и подходит для поздних летних посевов с целью продления сезона. Ее также советуют для осеннего выращивания.

Эта характеристика приведена производителем для Великобритании, поэтому сроки не следует механически переносить на все регионы Украины. Однако сама возможность позднего летнего посева Green Banner подтверждена производителем.

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Для Украины целесообразность августовского посева будет зависеть, прежде всего, от региона, на юге теплый период длится дольше, тогда как в северных и западных областях поздний посев имеет больше рисков из-за раннего похолодания.

Можно ли сеять лук-батун в августе

Лук-батун также сеют летом, но здесь важно понимать, для чего его высаживают.

Батун — многолетний лук, выращиваемый ради зеленого пера. При позднем летнем посеве его можно оставлять зимовать, чтобы получить зелень в следующем сезоне.

Поэтому августовский батун не стоит преподносить как гарантированный способ получить большой урожай пера уже этой осенью. Результат зависит от конкретного сорта, срока посева и погоды.

Если главная цель — собрать зелень осенью, логичнее выбирать ранний специализированный лук на перо.

Можно ли сажать в августе обычный лук на головку

Сажать в августе обычный лук-севок с расчетом получить полноценную репку осенью уже поздно.

Репчатому луку требуется значительно более длительный период для развития листьев и формирования головки. К концу лета световой день сокращается, а до устойчивого похолодания остается недостаточно времени.

Поэтому освободившуюся в августе грядку лучше использовать для быстрорастущей зелени, а не пытаться вырастить новый урожай больших луковиц.

Озимый лук в августе тоже сажать рано

Не следует путать августовский посев лука на перо с посадкой озимого лука-севок.

Озимую сеянку высаживают осенью с таким расчетом, чтобы она успела укорениться до морозов, но не начала активно наращивать зеленое перо. Точные сроки зависят от региона и конкретного года.

Поэтому в августе спешить с посадкой озимой сеянки не нужно.

Как посеять лук на перо в августе

Для позднего посева следует выбрать солнечный участок с рыхлой и хорошо дренированной почвой. Особенно важно следить за его влажностью, ведь в августовскую жару верхний слой земли может очень быстро пересыхать.

Семена высевают в бороздки в соответствии с рекомендациями производителя конкретного сорта. До появления всходов почву нужно поддерживать умеренно влажной, но не заливать.

Если нужна зелень еще осенью, августовский посев лучше проводить как можно раньше. В северных регионах Украины следует учитывать риск раннего похолодания, в то время как на юге сезон выращивания обычно длиннее.

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