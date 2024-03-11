Какой лук не кладут в салаты: вкус блюда будет безнадежно испорчен

Кулинары добавляют лук в различные блюда, чтобы улучшить их вкус. Особенно часто его режут в салаты. Однако для них подходят не все сорта лука – и вот почему.

Они не только испортят весь вкус блюда, но могут вызвать неприятные последствия для организма. Поэтому перед приготовлением обеда или ужина важно разобраться, какой лук не кладут в салаты.

Острый вкус и особый аромат придают луку содержащиеся в нем фитонциды. Однако в некоторых сортах этих веществ больше, чем в других. При употреблении в сыром виде фитонциды могут быть даже вредными для здоровья.

Если вы будете добавлять в салаты эти виды лука, это может иметь отрицательные последствия, в том числе испорченный вкус блюда.

Худшим вариантом для любого салата является обычный репчатый лук. Он отличается более острым вкусом и выраженным ароматом по сравнению с некоторыми другими сортами. В больших количествах он может вызвать раздражение слизистой, а у людей с повышенной чувствительностью даже стать причиной аллергической реакции.

Еще один не очень удачный вариант для салата – лук-шалот. Хотя он имеет более мягкий вкус, но при употреблении в сыром виде может вызвать проблемы с организмом.

В шалоте содержится много серной кислоты, раздражающей желудочно-кишечный тракт, особенно у людей с чувствительным пищеварением.

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