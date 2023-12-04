Какой маникюр не стоит делать на Новый 2024 год – Зеленому Дракону это может не понравиться

Маникюр, который лучше не делать на Новый 2024, это может не понравиться Зеленому Деревянному Дракону

Следует напомнить, что символ следующего, 2024 года — Деревянный Зеленый Дракон, один из самых требовательных, "вспыльчивых" и даже капризных символов. И в отношении маникюра тоже. Чтобы не спугнуть удачу, нужно иметь в виду, какие цвета маникюра могут не понравиться дракону.

Какой маникюр лучше не делать на Новый год

По мнению экспертов ногтевого сервиса Зеленому Дракону точно не понравится любой темный маникюр мрачного цвета. Такие цвета могут только привлечь в жизнь уныние и неудачи.

Какие цвета маникюра не понравятся Зеленому Дракону

Черный цвет. Эксперты рекомендуют отказаться от total black, потому что этот цвет провоцирует Дракона и может привлечь непростые испытания в вашу жизнь.

Черный маникюр

Считается, что синий цвет один из самых неприемлемых и непонятных Дракону. Маникюр в синих оттенках может спровоцировать проблемы, которые долго не смогут решиться.

Синий маникюр

Шоколадный, темно-коричневый цвет маникюра. Эти цвета также считаются слишком "приземленными" и неудачными для Дракона.

Коричневый маникюр

Не понравятся дракону и маникюр в оттенках желтого. Здесь все понятно, когда этот цвет разрешалось носить только членам императорской семьи, а дракон приближен к царским особам.

Желтый маникюр

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