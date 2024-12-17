Какой маникюр не стоит делать на Новый 2025 год, а какой рекомендуют астрологи

Какой цвет маникюра будет удачным на Новый 2025 год
Грядет Новый 2025 год, год Зеленой Деревянной Змеи, а это значит, что пора планировать как встречать Новый год, что одеть, какой маникюр сделать. Стоит прислушаться к советам астрологов по поводу советов, какой маникюр лучше не делать на этот Новый год, чтобы следующий год был счастлив и не принес неожиданных, неприятных сюрпризов.
Какой маникюр лучше не делать на Новый год
Черный
Астрологи считают, что черного цвета маникюра на Новый год лучше избегать. Иначе все проблемы в этом году перенесутся в 2025 и еще появятся новые. Темный дизайн может принести в дом беду.
Синий и его оттенки
По мнению астрологов, символ следующего года — Зеленая Деревянная Змея не любит синий и все его оттенки. И неважно, будь то синий маникюр или синее платье. Считается, что змея может разозлиться и сделать весь следующий год неудачным.
Неоновые цвета маникюра
Так же как и синий, зеленая Змея не любит ярких и кричащих цветов, поэтому неоновые оттенки на ногтях можно использовать летом, а для Нового года лучше подойдут более нейтральные цвета в маникюре.
Какие маникюр на Новый год 2025 года привлечет удачу и счастье
Если угадать цвета, которые любит Змея, она наградит здоровьем и достатком на весь следующий год. Какой цвет маникюра выбрать?
Зеленый маникюр
Как полагают астрологи, зеленый цвет в маникюре, в одежде, дизайне улучшит дела на работе, обеспечит карьерный рост, доход вырастет.
Коричневый цвет маникюра
По мнению астрологов, коричневый цвет поможет наладить семейные связи, отношения в семье значительно улучшатся, наладится взаимопонимание. Бонусом будет финансовая стабильность и достаток.
Белый маникюр
Белый цвет поможет привлечь в следующем году положительные моменты, хорошие изменения в жизни.
Красный цвет
Красный маникюр дизайн принесет любовь и страсть в следующем году. Еще, как обещают астрологи, он добавит сил и энергии для достижения мечты.
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