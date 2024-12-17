Какой маникюр не стоит делать на Новый 2025 год, а какой рекомендуют астрологи

Какой цвет маникюра будет удачным на Новый 2025 год

Грядет Новый 2025 год, год Зеленой Деревянной Змеи, а это значит, что пора планировать как встречать Новый год, что одеть, какой маникюр сделать. Стоит прислушаться к советам астрологов по поводу советов, какой маникюр лучше не делать на этот Новый год, чтобы следующий год был счастлив и не принес неожиданных, неприятных сюрпризов.

Какой маникюр лучше не делать на Новый год

Черный

Астрологи считают, что черного цвета маникюра на Новый год лучше избегать. Иначе все проблемы в этом году перенесутся в 2025 и еще появятся новые. Темный дизайн может принести в дом беду.

Синий и его оттенки

По мнению астрологов, символ следующего года — Зеленая Деревянная Змея не любит синий и все его оттенки. И неважно, будь то синий маникюр или синее платье. Считается, что змея может разозлиться и сделать весь следующий год неудачным.

Неоновые цвета маникюра

Так же как и синий, зеленая Змея не любит ярких и кричащих цветов, поэтому неоновые оттенки на ногтях можно использовать летом, а для Нового года лучше подойдут более нейтральные цвета в маникюре.

Какие маникюр на Новый год 2025 года привлечет удачу и счастье

Если угадать цвета, которые любит Змея, она наградит здоровьем и достатком на весь следующий год. Какой цвет маникюра выбрать?

Зеленый маникюр

Как полагают астрологи, зеленый цвет в маникюре, в одежде, дизайне улучшит дела на работе, обеспечит карьерный рост, доход вырастет.

Зеленый маникюр

Зеленый маникюр

Коричневый цвет маникюра

По мнению астрологов, коричневый цвет поможет наладить семейные связи, отношения в семье значительно улучшатся, наладится взаимопонимание. Бонусом будет финансовая стабильность и достаток.

Маникюр в коричневых тонах

Маникюр в коричневых тонах

Белый маникюр

Белый цвет поможет привлечь в следующем году положительные моменты, хорошие изменения в жизни.

Белый маникюр

Белый маникюр

Красный цвет

Красный маникюр дизайн принесет любовь и страсть в следующем году. Еще, как обещают астрологи, он добавит сил и энергии для достижения мечты.

Красный дизайн маникюра

Красный дизайн маникюра

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