Какой маникюр сейчас в тренде: модные цвета и стили лета 2025 (фото)

Какой маникюр сейчас в тренде

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Лето 2025 года приносит настоящий взрыв свежих идей в сфере маникюра. и индивидуальности

Сливочно-желтый (Butter Yellow): трендовый оттенок для стильного лета

В этом сезоне сливочно-желтый цвет завоевал мир моды, проникая повсюду — от стильных сумок и модных кроссовок до изящного летнего маникюра. Этот теплый оттенок придает образу нужной яркости, но при этом не выглядит слишком насыщенным. Он идеально подходит для тех, кто стремится обновить свои классические, дорогие с виду нейтральные цвета и придать им новое звучание.

Это солнечный, веселый цвет, который может быть нейтральным, но одновременно выделяется и прекрасно сочетается с загаром.

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Сливочно-желтый маникюр

Сиропный эффект (Syrup nails): тренд на прозрачность и глубину

Популярный тренд на желейные ногти этим летом эволюционирует, приобретая более насыщенный и яркий вид — встречайте сиропные ногти. Это эффект «желе» с более глубоким и сочным оттенком. Этот стиль особенно популярен в Корее, но быстро приобретает популярность и в Европе. Он смотрится одновременно естественно и изысканно, идеально подходит для тех, кто ищет ненавязчивую эстетику.

Вместо обычных неоновых цветов, в тренде будут их более элегантные версии. Это яркие оттенки, но с прозрачным, «сиропным» покрытием или смягченные молочными тонами.

Сиропные ногти

Сочный цитрус (Juicy Citrus): заряд свежести для летнего маникюра

Разговор о сочных текстурах и ярких цветах в маникюре невозможен без упоминания о цитрусовых оттенках, идеально подходящих для лета. Выбирайте мандарин, лимон, грейпфрут или лайм — любой из этих цветов лака вызывает ассоциации со свежим фруктом в жаркий летний день.

Эти цвета излучают энергию и счастье, создавая именно ту атмосферу, к которой все стремятся летом. Не бойтесь экспериментировать: смело сочетайте маникюр с цитрусовыми аксессуарами для большей уверенности и завершенности образа.

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Цитрусовый маникюр

Ногти с эффектом тонального крема (Tinted-Moisturizer Nails)

С наступлением лета часто вызывает желание искать спасение от жары. Именно поэтому многие переходят на более легкие текстуры. По аналогии с тональными средствами, которые заменяются флюидами с легким пигментом, чтобы подчеркнуть естественную текстуру кожи, маникюр с эффектом увлажняющей тонировки предлагает такую же логику.

Такие лаки создают на ногтевой пластине почти незаметный, часто молочный слой цвета. Этот подход подчеркивает естественную красоту ногтя, придавая ему элегантный и ухоженный вид. «Тренд 'ваши ногти, но лучшие' пользуется огромной популярностью — это прозрачные, глянцевые покрытия, которые лишь легким намеком цвета подчеркивают натуральный ноготь», — отмечают эксперты.

Горящий коралл (Spicy Coral): яркий акцент для летнего маникюра

Главное правило летних трендов лаков для ногтей — чем ярче, тем лучше.

Ярко-красный с оранжевыми оттенками создает неоновый пигмент, идеально передающий атмосферу жарких летних ночей. Смело выбирайте его как для маникюра, так и для педикюра, чтобы подчеркнуть свое летнее настроение.

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Коралловый маникюр

Русалкин маникюр (Mermaid Manicures): перламутровые волны и морская фантазия

Так называемый mermaid manicure — это настоящее эстетическое приключение. Этот тренд придает магии и фантазии. Он сочетает в себе блестящие оттенки бирюзы, фиолетового и серебра с эффектом перелива, перламутровые блестки, эффекты «рыбьей чешуи» и холодные переливы, напоминающие морскую пену. Такой маникюр смотрится особенно эффектно на длинных ногтях миндалевидной формы и подходит как для повседневной носки, так и для вечеринок.

Русалкин маникюр

Что-то синее (Something Blue): насыщенные синие оттенки — новый must-have

Когда речь заходит о недооцененных оттенках лаков для лета, эксперты единогласно называют кобальтово-синий. Лишь один взгляд на этот глубокий, холодный тон создает ощущение погружения в океан в жаркий пляжный день — настолько освежающий.

Глубокие синие оттенки удивительно актуальны для лета. Это отличная альтернатива классическому красному или чудесному лаку. Особенно эффектно смотрится на коротких квадратных ногтях.

Синий маникюр