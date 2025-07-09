Какой проходной балл НМТ 2025 года для вступления в бюджет / © unsplash.com

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На портале Osvita.ua рассказали о Порядке приема на обучение в ВУЗы на все специальности кроме исключений. В соответствии с ним минимальный балл для допуска на отбор определяется ЗВО в Правилах приемки.

Минимальный балл НМТ 2025 для поступления в вуз

Для расчета конкурсного балла тестовые баллы, полученные на НМТ за каждый отдельный предмет, будут переведены в рейтинговый балл по 200-балльной шкале.

МОН установил весовые коэффициенты для всех тестовых предметов для поступления на каждую специальность.

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Так, конкурсный балл для вступления как на контракт, так и на бюджет должен быть не ниже 150 баллов для специальностей:

C3 “Международные отношения”;

D4 “Публичное управление и администрирование”;

D8 “Право”;

D9 “Международное право”;

I1 “Стоматология”;

I2 “Медицина”;

I3 “Педиатрия”;

I4 “Медицинская психология”;

I8 “Фармация (по специализациям)”.

Для поступления на бюджет на другие специальности на основе общего среднего образования конкурсный балл должен быть не менее 130.

Обратите внимание! Это требование не распространяется на детей погибших полицейских и военнослужащих, умерших пленных или военнослужащих, которые считаются безвестно отсутствующими.