Какой многолетник можно посадить сейчас: пышно и обильно будет цвести с июня до конца октября
Этот красивый цветок неприхотлив в уходе, устойчив к засухе и морозам, а его цветение длится почти полгода.
Если ищете многолетний, который можно посадить сейчас, выберите эхинацею. И она будет украшать ваш сад в течение нескольких месяцев летом и осенью. Цветок выдерживает жару, засуху, морозы и даже плохие почвы, а цветет с июня по октябрь, не теряя своей привлекательности и аромата.
Почему эхинацея идеальна для осенней посадки
Осенью эхинацею сажать очень удобно: пока земля еще не промерзла, корневая система успевает прижиться. Весной она сразу идет в рост, и уже с начала лета радует крепкими стеблями и крупными цветками в форме ромашки.
Ее не надо часто поливать или подкармливать, эхинацея растет даже там, где увядают другие цветы. А еще она привлекает бабочек и пчел, создавая живую, красочную атмосферу в саду.
Как правильно сажать эхинацею осенью
Время для посадки — октябрь, нужно успеть до первых сильных морозов.
Место: солнечный участок или легкая полутень.
Почва: рыхлая, дренированная, без застоя воды.
Саждения: корневища или саженцы углубляют на 5-7 см, присыпают землей и мульчируют.
Уход: осенью не нуждается в поливе, весной можно подкормить компостом.
Какие преимущества эхинацеи
Цветет с июня до первых морозов.
Хорошо переносит сильные морозы до -30°C.
Не боится вредителей и засухи.
Обладает лечебными свойствами — повышает иммунитет.
Можно сажать на клумбе или в саду.
Цветы долго стоят в вазе.