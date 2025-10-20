ТСН в социальных сетях

Какой многолетник можно посадить сейчас: пышно и обильно будет цвести с июня до конца октября

Этот красивый цветок неприхотлив в уходе, устойчив к засухе и морозам, а его цветение длится почти полгода.

Какой многолетник можно посадить в октябре

Какой многолетник можно посадить в октябре / © Фото из открытых источников

Если ищете многолетний, который можно посадить сейчас, выберите эхинацею. И она будет украшать ваш сад в течение нескольких месяцев летом и осенью. Цветок выдерживает жару, засуху, морозы и даже плохие почвы, а цветет с июня по октябрь, не теряя своей привлекательности и аромата.

Почему эхинацея идеальна для осенней посадки

Осенью эхинацею сажать очень удобно: пока земля еще не промерзла, корневая система успевает прижиться. Весной она сразу идет в рост, и уже с начала лета радует крепкими стеблями и крупными цветками в форме ромашки.

Ее не надо часто поливать или подкармливать, эхинацея растет даже там, где увядают другие цветы. А еще она привлекает бабочек и пчел, создавая живую, красочную атмосферу в саду.

Как правильно сажать эхинацею осенью

  • Время для посадки — октябрь, нужно успеть до первых сильных морозов.

  • Место: солнечный участок или легкая полутень.

  • Почва: рыхлая, дренированная, без застоя воды.

  • Саждения: корневища или саженцы углубляют на 5-7 см, присыпают землей и мульчируют.

  • Уход: осенью не нуждается в поливе, весной можно подкормить компостом.

Какие преимущества эхинацеи

  • Цветет с июня до первых морозов.

  • Хорошо переносит сильные морозы до -30°C.

  • Не боится вредителей и засухи.

  • Обладает лечебными свойствами — повышает иммунитет.

  • Можно сажать на клумбе или в саду.

  • Цветы долго стоят в вазе.

