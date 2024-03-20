Какой мужчина самый щедрый по знаку зодиака, а от кого не дождешься даже маленького подарка

Кто же эти мужчины, обладающие щедрой душой и готовые баловать любимых наиболее драгоценными подарками?

Близнецы — 12 место

Этот знак зодиака считается двояким во всем, даже в финансах. Хотя с одной стороны такие мужчины готовы тратить, не думая о деньгах, с другой — они будут постоянно терзаться переплатившим мнением. Именно поэтому Близнецы могут очень сильно раздражаться, когда дело доходит до необходимости оплачивать большие счета.

Девы — 11 место

Этот знак зодиака считается очень бережливым. И если женщины-Девы могут позволить себе лишние расходы, то мужчины всегда будут думать, правильно ли поступили, что решили купить любимый очередной подарок.

Скорпион — 10 место

Мужчины, родившиеся под этим знаком зодиака, чрезвычайно вовлечены в себя. Поэтому считают, что их ценность измеряется не размером кошелька. Хотя они готовы вкладываться финансово в отношения, однако когда именно этот момент наступит, для их партнерши настоящая загадка.

Козерог — 9 место

Козерогам тяжело доверять людям. Поэтому этот знак зодиака готов финансово вкладываться только тогда, когда точно уверен, что чувства истинные. Если же вы еще не заслужите его доверия, на драгоценные подарки не стоит и надеяться.

Телец — 8 место

С одной стороны они щедрые мужчины, готовые вкладываться в подарки любимой. Но так происходит только до тех пор, пока они не получат желаемое. Как только интерес Тельца начинает падать, будут сокращаться и расходы на партнершу.

Рак — 7 место

Мужчины, рожденные под этим знаком зодиака, очень щедры, но только со своим постоянным партнером, в котором уверены. Так что можете рассчитывать на подарки, если ваши намерения в отношениях серьезны.

Овен — 6 место

Какие самые щедрые знаки зодиака / Фото: Unsplash

Если мужчина-Овен у вас по-настоящему заинтересован, он будет очень щедрым. Им нужно быть точно уверены в том, что финансовые вложения окупятся. Этот знак зодиака готов инвестировать все в последнюю копейку, если будет знать, что они навсегда.

Водолей — 5 место

Этот знак зодиака любит тратить деньги на себя и свою партнершу. Только вот подарки они часто выбирают не стандартные. Поэтому будьте готовы часто слышать фразу " дареному коню в зубы не смотрят".

Весы — 4 место

Мужчины, рожденные под этим знаком зодиака, довольно легко относятся к деньгам. А потому для них не проблема сделать любимый ценный подарок. Однако, Весы редко находятся в равновесии. И может случиться, что любая ситуация заставит их полностью отказаться от подарков.

Стрелец — 3 место

Представители этого знака зодиака готовы к широким жестам, но здесь кроется одно "но". В такую бесполезность они хотят получить настоящий восторг. Поэтому, если хотите постоянно получать ценные подарки, всегда увлекайтесь тем, что вам дарит мужчина-Стрелец.

Лев — 2 место

Львы всегда желают производить впечатление на женщин, поэтому можете быть готовы к щедрым подаркам. И не важно, сколько стоит вещь, которая вам приглянулась. Однако важно вовремя остановить Льва, потому что иначе он может растратить все семейные средства.

Рыбы — 1 место

Мужчины, рожденные под этим знаком зодиака, будут щедры как во время букетного периода, так и через 10 лет брака. Они любят проявлять щедрость, однако так относятся далеко не ко всем. Поэтому будьте уверены, что с Рыбами вы будете чувствовать себя особенной.

Читайте также: