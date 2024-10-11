Какой номер на авто самый счастливый: нумерологи поделились числами, что приносят удачу водителям

Как вычислить счастливый номер авто

Чтобы вычислить код автомобильного номера, необходимо составить все его цифры и буквы. Каждой букве украинского алфавита нумерологи приписывают определенное число:

Как вычислить счастливый номер авто / Фото: ТСН.ua

Например, если ваш номер ВИ 3651 КЭ, тогда получается: 3+3+3+6+5+1+4+7=32=3+2=5.

Каждый код имеет следующее значение:

1 – такой автомобиль будет нуждаться в частой очистке, потому что "любит" чистоту и порядок. Если он будет грязным или запущенным, то будет ломаться чаще. Также машина будет "воспринимать" только одного хозяина и не пустит за руль чужака. Может провоцировать к быстрой езде, поэтому для успокоения важно включать музыку.

2 – этот автомобиль капризный и своенравный. Он может в любой момент без видимых причин сломаться или заглохнуть. Подчинится только человеку с жестким характером.

3 – такое авто послушное и довольно веселое. Может ломаться, но уже после того, как вы приехали к месту назначения. Длинные расстояния могут хорошо переносить. За рулем у владельца будет хорошее настроение.

4 — такое число наиболее подходит внедорожникам, автобусам, маршруткам. К такому транспорту могут "липнуть" чужие люди, например полицейские или воры.

5 — машина, постоянно нуждающаяся в тюнинге, технических новинках. Только тогда она станет вашим надежным товарищем.

6 – это число нумерологи считают лучшим для автомобиля. Это покладистый, трудолюбивый и спокойный транспорт. Он будет редко ломаться или попадать в аварию.

7 – водитель будет часто отвлекаться из-за глубоких размышлений, а потому резкого и спонтанного управления машина не любит.

8 — автомобиль, который будет приносить деньги своему владельцу. Он идеально подойдет для амбициозных и целеустремленных водителей.

9 – число комфорта и покоя в нумерологии. А потому такому авто важен уют в салоне. Старайтесь подвозить всех, кто вас попросит.

11 – такой автомобиль носит чрезвычайно сложный характер. Он может то летать и безумствовать, то ломаться. Подойдет только чувствительным владельцам.

22 – число учителя, а потому авто с ним особое. Оно поможет водителю стать мудрее, образованнее. У такой машины есть своя душа: непростая и глубокая. Она подойдет благотворителям, общественным деятелям.

Какой номер на авто самый счастливый

Чтобы выбрать счастливый номер для своего автомобиля, нужно следовать трем простым принципам. Например, "0" означает колесо удачи, которое дает водителю шанс, а вот "00" — это уже не о шансе, а о постоянных "американских горках".

Согласно нумерологии крайне отрицательными автомобильными номерами есть те, в которых можно увидеть 4, 8 или 9. А вообще чем меньше именно цифр в номере, тем лучше.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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