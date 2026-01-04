Какой оттенок помады нельзя наносить после 50: он подчеркивает морщины и визуально старит

Какой помадой нельзя пользоваться женщинам за 50 / © Mixnews

Макияж после 50 лет — это не о запретах, а об осознанном выборе. Правильно подобранная помада может освежить лицо, сделать улыбку более мягкой и придать ухоженный вид. Но есть оттенок, который способен испортить даже самый лучший макияж. Он безжалостно подчеркивает морщины вокруг губ, делает лицо уставшим и прибавляет возраста. Именно о нем следует знать каждой женщине после 50.

Оттенок, который старит: темно-коричневая помада с холодным подтоном

Темно-коричневые помады с холодным или сероватым подтоном — неправильный выбор для женщин зрелого возраста. Этот цвет:

визуально сжимает губы, делает их тоньше;

подчеркивает носогубные морщинки и мелкие складки вокруг рта;

создает резкий контраст с тоном кожи, который с возрастом становится светлее и менее ровным;

придает лицу суровость и усталый вид.

Особенно опасны матовые темно-коричневые текстуры: они вбиваются в морщинки и акцентируют каждую неровность кожи. После 50 лет губы естественно теряют объем и четкость контура. Темные холодные оттенки оптически углубляют тени на лице, из-за чего морщины кажутся более глубокими, а кожа сухой. В результате даже ухоженное лицо будет выглядеть не очень привлекательно.

Чем заменить опасный оттенок

Вместо темно-коричневой помады следует обратить внимание на:

теплые нюдовые оттенки с розовым или персиковым подтоном;

мягкие ягодные цвета средней насыщенности;

кремовые или сатиновые текстуры с легким блеском.

Такие помады визуально сглаживают морщинки, придают объем губам и освежают лицо без лишних усилий.