- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 490
- Время на прочтение
- 2 мин
Какой оттенок помады нельзя наносить после 50: он подчеркивает морщины и визуально старит
Почему определенный цвет губной помады акцентирует возрастные изменения и какие варианты выбрать взамен, чтобы выглядеть свежо и привлекательно.
Макияж после 50 лет — это не о запретах, а об осознанном выборе. Правильно подобранная помада может освежить лицо, сделать улыбку более мягкой и придать ухоженный вид. Но есть оттенок, который способен испортить даже самый лучший макияж. Он безжалостно подчеркивает морщины вокруг губ, делает лицо уставшим и прибавляет возраста. Именно о нем следует знать каждой женщине после 50.
Оттенок, который старит: темно-коричневая помада с холодным подтоном
Темно-коричневые помады с холодным или сероватым подтоном — неправильный выбор для женщин зрелого возраста. Этот цвет:
визуально сжимает губы, делает их тоньше;
подчеркивает носогубные морщинки и мелкие складки вокруг рта;
создает резкий контраст с тоном кожи, который с возрастом становится светлее и менее ровным;
придает лицу суровость и усталый вид.
Особенно опасны матовые темно-коричневые текстуры: они вбиваются в морщинки и акцентируют каждую неровность кожи. После 50 лет губы естественно теряют объем и четкость контура. Темные холодные оттенки оптически углубляют тени на лице, из-за чего морщины кажутся более глубокими, а кожа сухой. В результате даже ухоженное лицо будет выглядеть не очень привлекательно.
Чем заменить опасный оттенок
Вместо темно-коричневой помады следует обратить внимание на:
теплые нюдовые оттенки с розовым или персиковым подтоном;
мягкие ягодные цвета средней насыщенности;
кремовые или сатиновые текстуры с легким блеском.
Такие помады визуально сглаживают морщинки, придают объем губам и освежают лицо без лишних усилий.