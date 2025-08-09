Какой педикюр в тренде в августе: стильная подборка

Педикюр. / © Getty Images

Сдержанный дизайн, округлые формы и элегантное убранство - эти тренды будут доминировать в августе в педикюре. Идеальным для ваших ноготков на ногах будет молочный французский педикюр.

О французском педикюре с молочным оттенком, который сейчас на пике популярности, пишет Vogue México.

Этот педикюр, как и маникюр в целом, один из самых элегантных и универсальных вариантов для ног. Он подходит к любому типу сандалий и требует меньше ухода. Если черный цвет делает корень ногтя видимым уже через пару недель, то этот дизайн может продлить срок его службы еще на несколько дней.

Ставка на молочно-белый

Этим летом педикюр в моде – чем он короче, тем сдержаннее, свежее и изысканнее.

Популярны в этом сезоне "молочные ногти". В основе – молочно-белый цвет, что – без преувеличения – стал самым популярным цветом в салонах красоты.

"Если вы уже попробовали его на своих руках, то знаете, о чем мы говорим. Это невероятно привлекательный и универсальный оттенок, который никогда не надоедает и приглашает вас повторять его месяц за месяцем", - пишет Vogue.

Молочный педикюр. / © Instagram

Молочный педикюр. / © Instagram

