Какой программой нельзя часто пользоваться, потому что стиралка сломается: но ее постоянно включают

Чтобы стиральная машина служила долго, нужно включать щадящие режимы, своевременно чистить прибор и правильно ухаживать за ним.

Какой цикл стирки нельзя включать

Какой цикл стирки нельзя включать / © Freepik

Современные стиральные машины имеют множество программ стирки, но не все из них безопасны для повседневного использования. Некоторые режимы, особенно интенсивные и горячие, создают дополнительную нагрузку на механизм, двигатель и нагревательный элемент. Если их запускать слишком часто, техника может быстро сломаться, а ремонт обойдется дорого.

Какой цикл стирки нельзя часто включать, потому что стиралка сломается

Речь идет об интенсивном режиме стирки с высокой температурой и длительным отжимом.

Какой вред такой программы для стиральной машинки.

  • Перегрузка двигателя. Во время горячей стирки и интенсивного отжима мотор работает на грани своих возможностей. Частые перегрузки сокращают его ресурс и могут привести к перегреву.

  • Износ уплотнителей и барабанов. Высокая температура и длительные вращения барабана высушивают резиновые прокладки, появляются трещины и протечки.

  • Накопление накипи на нагревательном элементе. Если использовать горячую воду слишком часто, на нагревательном элементе быстро появляется накипь. Это ухудшает нагрев и повышает расход электроэнергии.

  • Утрата качества стирки. Интенсивная стирка не всегда необходима для обычной одежды — она может даже портить ткань, делая вещи жесткими и тусклыми.

Как безопасно пользоваться стиральной машиной, чтобы она работала вечно

  • Включайте экономичные и щадящие режимы для ежедневной стирки.

  • Горячую и интенсивную стирку оставляйте для очень загрязненных вещей, не более 1-2 раз в неделю.

  • Регулярно очищайте барабан, фильтры и проверяйте прокладки повреждений.

  • Не перегружайте машину: оставляйте достаточно места, чтобы вещи могли свободно двигаться во время стирки.

  • Используйте смягчители воды, если у вас жесткая вода — это уменьшит образование накипи.

