Какой режим стирки наиболее экономный: достаточно ли холодной воды для чистоты вещей

Насколько хорошо очищается одежда при холодном режиме стирки и о каких особенностях нужно помнить, чтобы экономить.

Во время стирки можно сэкономить на электроэнергии. Для этого существуют разные способы. Например, можно использовать режим, при котором в стиральную машину подается холодная вода. Действительно ли это выгодно?

Сколько можно сэкономить на холодной стирке

Если вы будете все белье стирать при более низкой температуре (например, не 60, а 40 градусов), то семья из четырех человек сможет сэкономить около 1000 гривен в год. Хотя эта сумма может показаться небольшой, она будет увеличиваться с годами, ведь зависит от цен на электроэнергию, индивидуального потребления и т.д.

В классической стиральной машине выбор температуры выглядит примерно так: 30, 40, 60 градусов. Соответственно, при температуре 40 градусов техника потребляет где-то вдвое больше электроэнергии, чем при температуре в 30 градусов. Вывод очевиден – чем ниже температура стирки, тем больше можно сэкономить.

В холодной воде стирать не только дешевле, но и более экологично. Поскольку холодная стирка экономит электроэнергию, она производит меньше выбросов СО2. Однако у многих возникает вопрос: способен ли такой режим вывести пятна?

Или гигиеническая холодная стирка: будет ли ее достаточно

Представители известного бренда моющих средств Perwoll уверены, что даже температуры в 20 градусов может быть достаточно, чтобы отстирать загрязненные вещи. Ведь сегодня мы обычно меняем и стираем одежду значительно чаще, чем раньше, а потому в стиральную машину попадает меньше бактерий или грязи. Кроме того, современная техника способна хорошо очистить ткани даже при достаточно низкой температуре.

Этому способствует и правильно подобранное моющее средство. Например, можно взять специальные средства, предназначенные для холодной стирки. В них содержатся ферменты, которые удаляют пятна и микробы даже при низких температурах.

Однако, как рекомендуют в Федеральном агентстве по охране окружающей среды (Германия), хотя бы раз в месяц стирать одежду при температуре 60 градусов, используя моющее средство с отбеливателем. Последний убьет те микроорганизмы, которые могли поселиться внутри стиральной машины.

Если не устраивать такую регулярную "горячую" стирку, то в стиральной машине может появиться неприятный затхлый запах. Также помните, что постельное белье, кухонные и другие полотенца, фартуки следует всегда стирать при высокой температуре, чтобы уничтожить бактерии.

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