Какой режим стирки "съедает" больше всего света

Поскольку стирка одежды является регулярной работой, сбережение денег на изнурительной рутине, возможно, является главной проблемой многих. Однако внесение небольших изменений может помочь снизить расход энергии и уменьшить оплачение счетов.

Об этом пишет издание Express.

Какой режим самый экономный

Самый горячий режим стиральных машин (обычно до 90 градусов) часто ассоциируется с максимальной очисткой. Но такая температура может нанести вред тканям и существенно повысить счета за электроэнергию. Эксперты советуют избегать этого режима для регулярной стирки, ведь одежда быстро изнашивается, а финансовые расходы растут.

60 градусов

Практический и эффективный режим для дезинфекции и устранения бактерий, особенно если речь идет о вещах больного человека или очень грязном белье. При этой температуре большинство микробов погибает, однако ежедневное использование может быть непрактичным из-за энергозатрат.

40 градусов

Эта программа, пожалуй, одна из самых распространенных для стандартной стирки. Однако этот режим не является оптимальным. Ведь машина работает интенсивно, тратя значительное количество ресурсов, в то время как загрязнения устраняются не слишком эффективно.

Самый экономичный вариант — 30 градусов

Эксперты рекомендуют задуматься над программой с минимально возможной температурой в 30 градусов. Она станет значительно дешевле без существенной потери качества стирки.

Раньше мы писали о том, как правильно стирать полотенца, чтобы они оставались мягкими, пушистыми и служили годами. Больше об этом читайте в новости.