Какой режим стирки выбрать, чтобы вещи были безупречно чистыми и не изнашивались: это не деликатный

Какой режим выбирать, чтобы вещи хорошо постирались / © Pexels

Многие люди, чтобы уберечь одежду от износа, выбирают деликатный режим стирки. Но именно он часто становится причиной того, что вещи остаются грязными, с пятнами и неприятным запахом. Дело в том, что деликатный режим не обеспечивает достаточной температуры воды и интенсивности движения барабана, поэтому грязь и микробы не вымываются полностью. Рассказываем дальше, какой режим нужно на самом деле выбрать, чтобы вещи были чистыми и оставались новыми как можно дольше.

Почему деликатный режим не подходит для регулярной стирки

Низкая температура. Обычно 30 °C недостаточно для удаления жирных пятен и бактерий.

Минимальное механическое воздействие. Барабан вращается очень медленно, поэтому ткань почти не очищается.

Расход электроэнергии без результата. Стирка длится долго, а эффект — минимальный.

Деликатный режим требуется только для шелка, кружева и шерсти. Для обычных вещей он неэффективен.

Какой режим стирки нужно выбирать, чтобы вещи были идеально чистыми и не портилась ткань

Наилучший результат дают режимы «Хлопок» и «Синтетика» с температурой 40-60 °C. Они обеспечивают:

оптимальную интенсивность движения барабана;

достаточную температуру для уничтожения микробов;

качественное удаление пятен и запахов.

Для детской одежды и постельного белья рекомендуется выставлять 60 °C, чтобы вещи были чистыми и без бактерий.

Как сохранить ткань вещей во время стирки