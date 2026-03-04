- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 157
- Время на прочтение
- 2 мин
Какой ручкой на самом деле следует проверять тетради в школе — психологи ответили
Зеленая ручка поддерживает успехи учащихся, красная указывает на зоны роста без стресса, говорят специалисты.
Любые требования учителя к учащимся должны учитывать возрастные особенности детей и соответствовать действующему законодательству Украины.
Об этом говорится в материале " Новой украинской школы».
Первый образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, в частности, подчеркивает, что прямого запрета на использование красного цвета для поправок нет, однако советует выбирать зеленый, чтобы уменьшить стресс у детей.
Опыт учителей
Лауреат Global Teacher Prize Ukraine и педагог начальных классов Леся Павлюк отмечает, что уже более 10 лет проверяет работы учеников зеленой ручкой, иногда используя оранжевую или розовую. По ее словам, это помогает учащимся легче воспринимать ошибки и избегать устойчивой ассоциации с цветом.
Психологический аспект
Детская и семейная психологи Светлана Ройз объясняет, если взрослые постоянно концентрируются на ошибках, у детей активируется школьная тревожность.
«В такие моменты неокортекс — часть мозга, отвечающая за мышление — отключается, а активируется рептильная часть, управляющая реакциями стресса: 'бей, беги или замри'. Обучение возможно только в спокойном состоянии», — говорит эксперт.
Как правильно сочетать цвета
Современная педагогика советует изменить акценты: вместо «детектора ошибок» взрослый становится «искателем успеха». Психологи советуют использовать два цвета:
зеленый — подчеркивает правильные ответы и успехи, стимулирует мотивацию;
красный — указывает на зоны, требующие дополнительного внимания, но не снижает самооценку.
Оптимальная пропорция: вдвое больше зеленых меток, чем красных. Главное не идеальность письма, а то, чтобы ребенок сохранял веру в свои силы и контакт с собственным потенциалом.
Отметим, что правильный выбор цвета ручки во время проверки тетрадей может помочь детям снизить стресс и поддержать положительное отношение к обучению.
Зеленые отметки укрепляют мотивацию, а красные указывают на точки роста без ущерба для самооценки.
Напомним, если ваш ребенок вдруг стал непокорным, агрессивным или, наоборот, замкнулся в себе, прежде всего, стоит задать себе более глубокий вопрос: что происходит в вашей семье?
Психологиня Богдана Олиферчука объясняет , почему за детскими истериками, тревожностью или агрессией часто стоят нерешенные взрослые проблемы и как их заметить вовремя.