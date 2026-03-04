Какой ручкой на самом деле следует проверять тетради в школе — психологи ответили

Какой цвет ручки снижает стресс у школьников / © Pixabay

Любые требования учителя к учащимся должны учитывать возрастные особенности детей и соответствовать действующему законодательству Украины.

Об этом говорится в материале " Новой украинской школы».

Первый образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, в частности, подчеркивает, что прямого запрета на использование красного цвета для поправок нет, однако советует выбирать зеленый, чтобы уменьшить стресс у детей.

Опыт учителей

Лауреат Global Teacher Prize Ukraine и педагог начальных классов Леся Павлюк отмечает, что уже более 10 лет проверяет работы учеников зеленой ручкой, иногда используя оранжевую или розовую. По ее словам, это помогает учащимся легче воспринимать ошибки и избегать устойчивой ассоциации с цветом.

Психологический аспект

Детская и семейная психологи Светлана Ройз объясняет, если взрослые постоянно концентрируются на ошибках, у детей активируется школьная тревожность.

«В такие моменты неокортекс — часть мозга, отвечающая за мышление — отключается, а активируется рептильная часть, управляющая реакциями стресса: 'бей, беги или замри'. Обучение возможно только в спокойном состоянии», — говорит эксперт.

Как правильно сочетать цвета

Современная педагогика советует изменить акценты: вместо «детектора ошибок» взрослый становится «искателем успеха». Психологи советуют использовать два цвета:

зеленый — подчеркивает правильные ответы и успехи, стимулирует мотивацию;

красный — указывает на зоны, требующие дополнительного внимания, но не снижает самооценку.

Оптимальная пропорция: вдвое больше зеленых меток, чем красных. Главное не идеальность письма, а то, чтобы ребенок сохранял веру в свои силы и контакт с собственным потенциалом.

Отметим, что правильный выбор цвета ручки во время проверки тетрадей может помочь детям снизить стресс и поддержать положительное отношение к обучению.

Зеленые отметки укрепляют мотивацию, а красные указывают на точки роста без ущерба для самооценки.

Психологиня Богдана Олиферчука объясняет , почему за детскими истериками, тревожностью или агрессией часто стоят нерешенные взрослые проблемы и как их заметить вовремя.