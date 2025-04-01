Какой сегодня, 1 апреля, праздник / © ТСН.ua

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1 апреля 2025 года — вторник. 1133-й день войны в Украине.

Памятные даты 1 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 1 апреля:

527 год — Юстиниан I начал правление как император Восточной Римской империи;

1579 год — Стефан Баторий основал Виленский университет — первый в Балтии;

1889 год — в Чикаго впервые появилась в продаже посудомоечная машина, которую создала Джозефина Кокрейн;

1890 год — бельгиец Шарль ван Деполь запатентовал в США первый в мире троллейбус;

1906 год — подписано международное соглашение по защите птиц, что стало основой для Международного дня птиц;

1917 год — в Киеве состоялся Праздник Свободы — масштабная национальная манифестация;

1918 год — созданы Королевские воздушные силы Великобритании;

1919 год — заповедник Аскания-Нова получил статус народного парка;

1924 год — Адольф Гитлер приговорен к пяти годам заключения за попытку государственного переворота;

1933 год — нацисты объявили бойкот еврейскому бизнесу в ответ на «мировой еврейский сговор»;

1937 год — Бирма отделена от Индии как отдельная административная единица;

1939 год — после поражения республиканцев Франсиско Франко провозгласил победу в гражданской войне в Испании;

1946 год — Сингапур стал британской колонией, а на территории полуострова Малакка образовался Малайский Союз;

1976 год — основана компания Apple, созданная Стивом Джобсом и Стивом Возняком;

1979 год — по результатам референдума Иран стал исламской республикой;

2009 год — Албания и Хорватия официально присоединились к НАТО;

2016 год — начало четырехдневного вооруженного конфликта между Азербайджаном и Карабахом;

2022 год — украинские силы полностью освободили Киевскую область от российских оккупантов.

Какой сегодня праздник в Украине и мире

1 апреля Международный день птиц или День орнитолога / © Unsplash

1 апреля в Украине и мире празднуют День гармонии здоровья. Особый день посвящен балансу между физическим и психическим состоянием человека. Главная идея этого праздника — напомнить, что настоящее здоровье заключается не только в отсутствии болезней, но и в гармонии тела, разума и эмоций. В этот день рекомендуется большее внимание уделить собственному самочувствию: заняться спортом, практиковать медитацию или дыхательные техники, отдохнуть от стресса и пересмотреть свои пищевые привычки. Такие простые шаги помогают поддерживать гармонию в организме и улучшать качество жизни.

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Также 1 апреля День действий против сексуального насилия. Этот день посвящен противодействию сексуальному насилию и защите прав пострадавших. Хотя конкретного международного дня с таким названием нет, проблема насилия на сексуальной почве является одной из ключевых в области прав человека и гендерного равенства.

А еще 1 апреля Международный день фриволите. Посвящен древнему искусству плетения кружева с помощью техники фриволите. Этот процесс заключается в создании сложных, изящных узоров путем завязывания узлов и петель, что позволяет производить салфетки, украшения и другие декоративные элементы. Фриволите появилось в XVIII веке и является потомком древних техник узелкового плетения, распространившегося из Италии в другие европейские страны. Международный день фриволите — это праздник, когда мастера и любители этого искусства собираются вместе, чтобы поделиться своими работами, навыками и творческими идеями. В этот день проводятся мастер-классы, совместные занятия по плетению и культурные события, где каждый может попробовать себя во фриволите.

1 апреля празднуют День смешного чтения. Это отличная возможность погрузиться в юмористическую литературу и показать, как книги могут быть такими же веселыми, как и другие развлечения. Смех в литературе имеет долгую историю. Уже в античной Греции существовали произведения, заставлявшие читателей смеяться, и эта традиция продолжалась через столетие. Благодаря развитию книгопечатания юмор в книгах стал еще доступнее, и читатели получили возможность наслаждаться веселыми историями.

Также 1 апреля День осведомленности о волчанке. Эта дата призвана привлечь внимание к системной красной волчанке (СКВ) — хроническому аутоиммунному заболеванию, которое может поражать различные органы, вызывая серьезные проблемы со здоровьем. Этот день является важным шагом к повышению осознания о волчанке и помогает тем, кто борется с этой болезнью, чувствовать поддержку.

А еще 1 апреля Международный день веселья на работе. Он был начат в 1996 году. Целью этого праздника является создание более позитивной атмосферы на рабочих местах, укрепление отношений в коллективе и повышение производительности. Этот день напоминает, что важно поддерживать баланс между работой и отдыхом, ведь позитивный настрой и веселье на работе способствуют как общему благосостоянию, так и большей эффективности труда.

1 апреля празднуют День рождения доллара. Именно 1 апреля 1778 г. американский бизнесмен Оливер Поллок впервые использовал знак доллара ($). Он создал этот символ, соединив буквы «U» и «S», обозначавшие «United States», или адаптировал его с испанского герба.

Также 1 апреля День растворимого кофе. Эта дата связана с моментом, когда в 1938 году компания Nestlé представила растворимый кофе на рынке. Идея создания растворимого кофе возникла в результате многолетней работы химиков, в частности, Макса Моргенталера, который вместе со своей командой усовершенствовал технологию, чтобы получить удобный и быстрый способ приготовления кофе.

А еще 1 апреля Международный день птиц или День орнитолога. Этот праздник был установлен с целью привлечения внимания к охране птиц и чествованиям труда орнитологов, занимающихся исследованием птиц. Дата была избрана в честь подписания Международной конвенции по охране птиц 1 апреля 1906 года. Это было первое международное соглашение, которое ставило целью защиту птичьего мира. Праздник как детский и учебный начал в США еще в 1894 году, когда педагог Чарльз Бэбкок организовал первые мероприятия в поддержку птиц.

1 апреля празднуют День смеха. Этот праздник отмечают во многих странах, и он стал традицией, когда люди шутят друг с другом. Существуют разные версии, как возник этот день. Одна из них утверждает, что после введения григорианского календаря 1582, где новый год перенесли на 1 января, люди, которые продолжали праздновать его в конце марта — начале апреля, стали объектами шуток. Другая версия связывает праздник с весенними таинствами, которые в Древнем Риме и Египте праздновали в начале апреля. Тогда люди устраивали торжества с шутками, которые стали частью современного празднования. Есть также теория, что существовавший в средневековье праздник птиц и дураков стал основой для современных розыгрышей 1 апреля.