1 февраля 2026 — воскресенье. 1438-й день войны в Украине.

Завтра, 1 февраля, верующие празднуют День памяти святого мученика Трифона. Он родился в Каппадокии (современная Турция) и известен своей верой и чудесами. С детства Трифон стремился служить Богу, молился и лечил больных. Его особенно почитают как покровителя виноградарей и садоводов, потому что в народе считалось, что он оберегает урожай от вредителей и непогоды. Мученическую смерть Трифон принял за веру во Христа во время гонений на христиан.

1 февраля в Украине и мире празднуют Всемирную неделю гармонических межконфессиональных отношений. Это ежегодная международная инициатива, направленная на укрепление взаимопонимания, диалога, уважения и сотрудничества между людьми разных религий, конфессий и мировоззрений. Эта инициатива напоминает, что, несмотря на разные веры, люди могут объединяться вокруг общих принципов сожительства и взаимного уважения ради благосостояния всего общества.

Также 1 февраля Всемирный день борьбы с аспергиллезом. Международная ежегодная инициатива, направленная на повышение осведомленности об аспергиллезе — группе заболеваний, вызванных грибком Aspergillus. В этот день медицинские специалисты, пациенты, ученые и организации здравоохранения во всем мире объединяются для обсуждения проблем диагностики, лечения и поддержки людей с этим заболеванием.

А еще 1 февраля Всемирный день хиджаба. Ежегодная международная инициатива, которую основала мусульманка Назма Кхан, уроженка Бангладеш, проживающая в Нью-Йорке. Идея возникла после собственного опыта дискриминации из-за ношения хиджаба — традиционного шарфа, покрывающего волосы и шею мусульманских женщин.