16 декабря 2025 года — вторник. 1391-й день войны в Украине.

Сегодня, 16 декабря, в церковном календаре День памяти святого пророка Аггея. Аггей жил в VI веке до н. и призвал еврейский народ по возвращении из Вавилонского плена активно восстанавливать Храм в Иерусалиме. Его проповеди отмечали важность духовного обновления, послушания Божьей воле и приоритета духовных ценностей над материальными.

16 декабря в Украине и мире празднуют День “Все в шоколаде”. Это день творчества и наслаждения шоколадом — идея заключается в том, что шоколад можно “одеть” почти во все: фрукты, печенье, десерты, а даже для храбрецов — чипсы или другие нетипичные закуски.

Также 16 декабря День глуповатых игрушек. Это своеобразный ностальгический праздник, посвященный “глуповатым”, забавным или даже бессмысленным игрушкам детства. Праздник призывает вспомнить те игрушки, которые сегодня могут казаться странными или смешными — но в свое время доставляли радость, привлекали воображение, создавали детские воспоминания. Это неформальный, “юмористический” день: игрушки — не обязательно “полезные”, образовательные или модные — ценятся за их характер и воспоминания, которые они дают.

А еще 16 декабря Международный день вина Пино Менье. Pinot Meunier — темно-ягодный сорт винограда с повышенной кислотностью, хорошо растущий в прохладном климате. “Meunier” в переводе с французского означает “мельник”: так назвали этот сорт из-за характерного мучнистого налета на нижней стороне листьев. Он один из трех основных сортов винограда, которые разрешены для производства настоящего Champagne (вместе с Pinot Noir и Chardonnay). День призван привлечь внимание к этому часто недооцененному сорту винограда — подчеркнуть его важную роль в виноделии, особенно в шампанском.