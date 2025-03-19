Какой сегодня, 19 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Сегодня, 19 марта, начинается Международная неделя вежливости на дороге. Верующие чтят память святых мучеников Хризанта и Дарии. До Нового года осталось 287 дней.

19 марта 2023 — среда. 1120-й день войны в Украине.

Какой сегодня, 19 марта, церковный праздник

19 марта в церковном календаре – день памяти святых мучеников Хризанта и Дарии. Хризант был молодым христианином, сыном высокопоставленного римского чиновника, отданного христианским убеждениям. Он получил хорошее образование и стремился проповедовать христианское учение посреди римской элиты. В частности, он радовал многих людей, приводил их ко Христу, даже среди аристократии.

Дария была дочерью римского сенатора, которую Хризант убедил принять христианство. Она отказалась от своих языческих убеждений и, поддерживая Хризанта, стала его сотрудницей в проповедовании веры. Из-за своей преданности Христу и своей роли в обращении других людей Дария стала одним из символов христианской святости.

Что нельзя делать в этот день

Не разрешается пьянствовать.

Не стоит злословить, ругаться, ссориться.

Продолжается Великий пост, поэтому не разрешается есть мясные, молочные продукты, рыбу, яйца.

Не оставляйте открытыми двери или окна.

Народные приметы и традиции на 19 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: утренние заморозки означают, что такой погодой будет еще целый месяц;

на реках тонет лед — ждите неурожайный год;

морозный день до скорой весны и сухого лета;

слышен стук дятла до затяжных холодов.

19 марта слышен стук дятла до затяжных холодов / Фото: Pexels

Крестьяне уже начинали активно заниматься огородными делами. Если в этот день плакать или думать о плохом, то негатив надолго войдет в вашу жизнь.

Памятные даты 19 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 19 марта:

721 год до н. е. — первое описанное солнечное затмение увидели из Вавилона;

1329 год — основали село Верхние Реметы в Закарпатской области;

1474 — в Венеции принимают закон об охране изобретений, это был первый в мире закон об охране авторского права;

1682 — Собор духовенства Франции принимает, что Папа Римский не имеет права лишать королей власти, а церковь властвует только в духовных делах;

1812 год – кадисские кортесы принимают первую Конституцию Испании;

1831 год – первое ограбление банка в США (английский иммигрант Эдвард Смит похищает из City Bank of New York 245 000 долларов – гигантскую по тем временам сумму);

1859 год — в Париже проходит премьера оперы Шарля Гуно "Фауст";

1917 год — Временное правительство одним из своих первых внешнеполитических актов подтверждает автономию Финляндии;

1917 год — в Киеве проходит 100-тысячная демонстрация под лозунгами: "Автономию Украине", "Так здорова свободная Украина с гетманом во главе";

1932 год — открывают мост Гарбор-Бридж в Сиднее;

1935 год — Игорь Сикорский получает в США патент на "летательный аппарат прямого подъема";

1946 год – Мартиника, Гваделупа, Реюньон объявляют департаментами Франции;

1953 год — впервые по телевидению показали церемонию вручения "Оскара";

1955 год – в Массаде (Израиль) археологи обнаруживают останки дворца Ирода;

1958 год – в Люксембурге открывают первое заседание Европарламента;

1982 год — группа аргентинцев поднимает свой флаг над Южной Джорджией, сделав толчок к Фолклендской войне с Великобританией;

2012 год – происходит стрельба в еврейской школе в Тулузе.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 марта

Какие сегодня именины: Дмитрий, Иван, Дарья, София.

Талисманом человека, рожденного 19 марта является сардоникс. Это полудрагоценный камень, который все же очень известен среди ценных самоцветов. Главная его отличительная черта заключается в контрастной расцветке. Издавна сардоникс считали символом путешественников и камнем пути. Его рекомендуют носить тем, кто отправляется в дальний путь.

В этот день родились:

1894 год – украинский книжный график Николай Алексеев;

1895 год – украинский поэт, переводчик, публицист Максим Рыльский;

1930 год – украинская поэтесса Лина Костенко;

1931 год — украинская писательница, поэтесса и малярша Эмма Андиевская;

1955 год — дизайнер одежды, автор кукол, общественный и культурный деятель Украины Валентина Сазонова;

1972 год — украинский музыкант, фронтмен и лед-вокалист группы "Мандры" Сергей "Фома" Фоменко;

1979 год — офицер Национальной полиции Украины. Герой Украины Михаил Куратченко.

Какой сегодня день в Украине и мире

19 марта в Украине и мире празднуют Международный день "Почитай мне" / Фото: Unsplash

19 марта в Украине и мире празднуют Международный день "Почитай мне". Это особый праздник, напоминающий всему миру о магии чтения вслух. Его начала эту инициативу в 2010 году организация LitWorld. Когда мы читаем вслух, слова оживают, истории становятся более близкими, а знания – более доступными. Это не просто развлечение, а подлинный ключ к развитию воображения, речи и критического мышления. Особенно это важно для детей, ведь многие в мире не имеют возможности получить качественное образование.

Также 19 марта Международная неделя вежливости на дороге. Это инициатива, которая стремится улучшить атмосферу на дорогах через культуру взаимоуважения между всеми участниками движения. Идея проста: будьте вежливы, терпеливы и ответственны за свои поступки, чтобы каждый мог чувствовать себя на дороге безопасно. Дороги – это не только о правилах, но и о культуре. Неуважение, агрессивность или неосторожность могут привести к опасным ситуациям. Важно помнить, что малыми добрыми поступками (как пропустить пешехода или не подрезать другую машину) можно избежать конфликтов и сохранить жизнь.

А еще 19 марта День таксономиста. Это день, когда отдается почет ученым, занимающимся изучением и классификацией живых организмов. Этот праздник празднуют в честь Карла Линнея, шведского ученого, создавшего систему классификации, лежащую в основе современной биологии. Таксономисты работают над тем, чтобы упорядочить все живые организмы, классифицируя их по определенным категориям: от общей группы к конкретному виду. Этот процесс позволяет лучше понимать разнообразие жизни на Земле, что важно не только для науки, но и для сохранения экосистем и развития медицины.

19 марта празднуют Международный день клиента. Этот праздник был начат в 1983 году, чтобы подчеркнуть важность равных прав для потребителей и напомнить об их праве на безопасные, качественные продукты и справедливое отношение со стороны компаний. Этот день создан для того, чтобы повысить осведомленность о правах потребителей. Его цель – бороться за то, чтобы компании придерживались принципов честности и открытости, а также для того, чтобы клиенты могли защищать свои интересы.

Читайте также: