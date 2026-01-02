Какой праздник 2 января 2026 года / © ТСН

2 января 2026 года — пятница. 1408-й день войны в Украине.

Какой сегодня праздник

2 января верующие празднуют День памяти святого Сильвестра, папы / © pexels.com

Сегодня, 2 января, верующие празднуют День памяти святого Сильвестра, папы. Папа Римский в 314–335 годах, во время правления императора Константина Великого. Его понтификат пришелся на утверждение христианства в Римской империи. Он не присутствовал на Первом Никейском соборе 325 года, но послал туда своих представителей. За его служение в Риме построили первые большие христианские храмы, в частности, Латеранскую базилику и старую базилику святого Петра. С фигурой Сильвестра связаны многие набожные легенды, в частности о крещении Константина. Умер в 335 году.

2 января в Украине и мире празднуют Кошачий новый год / © pexels.com

2 января в Украине и мире празднуют Кошачий новый год. Неофициальный, шутливый праздник, отмечаемый в ночь на 2 января, преимущественно в странах Центральной и Западной Европы. Название произошло со дня святого Сильвестра, который в народной традиции получил забавное прозвище «кошачий». В некоторых регионах хозяева пытались задобрить кошек лакомством, считая их «хранителями дома» на рубеже старого и нового года.

2 января День безопасности путешествий домашних животных / © pexels.com

Также 2 января День безопасности путешествий домашних животных. Неофициальная просветительская дата, посвященная ответственной и безопасной перевозке любимцев во время поездок — на автомобиле, поезде или самолете. Цель — напомнить владельцам, что путешествия для животных являются стрессом и нуждаются в подготовке, а безопасность должна быть приоритетом.

2 Января День заварных пирожных / © pexels.com

А еще 2 января День заварных пирожных. В этот день вспоминают историю заварного теста, экспериментируют с начинками и чествуют мастерство кондитеров. Праздник популярен среди пекарен, кулинарных блогов и ценителей французской выпечки.

2 января празднуют День мотивации и вдохновения / © pexels.com

2 января празднуют День мотивации и вдохновения. Этот день напоминает, что мотивация не всегда приходит извне — часто она рождается с маленьких шагов, веры в себя и вдохновение от ежедневных действий. День мотивации и вдохновения — пауза для переосмысления, обновления энергии и напоминания себе, что даже небольшой импульс способен изменить направление движения.

2 января Всемирный день интроверта / © pexels.com

Также 2 января Всемирный день интроверта. Праздник создан, чтобы подчеркнуть ценность интровертов в обществе, научить окружающих понимать их потребности и поддерживать комфортные условия развития. Этот день напоминает, что тишина, созерцание и глубокое мышление не слабость, а особая сила, которая обогащает общество новыми идеями и эмоциональной глубиной.

2 января Января / © pexels.com

А еще 2 января День заключенного. Неофициальная памятная дата, посвященная всем, кто подвергся заключению по политическим, религиозным или социальным убеждениям, а также тем, кто находится в местах лишения свободы. Цель — поддержать заключенных, привлечь внимание к их правам и условиям жизни, напомнить обществу о гуманности и справедливости.

2 января празднуют День научной фантастики / © pexels.com

2 января празднуют День научной фантастики. Неофициальный праздник, посвященный литературе, кино и искусству, исследующим будущее, космос, технологии и альтернативные миры. Цель — отметить воображение, творчество и научные идеи, стимулирующие людей думать о будущем и возможностях развития цивилизации.