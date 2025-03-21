Какой сегодня, 21 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Сегодня, 21 марта, Международный день лесов и Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Верующие чтят память Феофилакта Исповедника. До Нового года осталось 285 дней.

21 марта 2025 года — пятница. 1122-й день войны в Украине.

Какой сегодня, 21 марта, церковный праздник

21 марта в церковном календаре – день памяти святого преподобного исповедника Иакова, епископа Катанского. Жил в VIII веке и был верным защитником православной веры. Он возглавлял Церковь в Катании на Сицилии и всеми силами поддерживал свою паству, наставляя ее на праведный путь. В те времена император Лев III Исавр развернул жестокую борьбу против икон, запрещая их уважение. Иаков не подвергся давлению и отважно выступил в защиту святой традиции. За это он подвергся притеснениям и преследованиям, но не отрекся от своих убеждений. Его стойкость и преданность православию сделали его примером для верующих. Из-за страданий, которые он перенес за веру, его называют исповедником.

Что нельзя делать в этот день

Не отправляйтесь в длинную дорогу.

Не следует подписывать документы.

Нельзя одалживать деньги.

Лучше не проводить медицинские операции.

Не отказывайте, если вас о ней просят.

Народные приметы и традиции на 21 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: туман 21 марта означает, что скоро будут заморозки;

погода в этот день указывает на погоду на лето;

уже вернулись жаворонки – будет теплая весна;

метель означает, что урожай овощей и зерновых будет хорошим.

Погода 21 марта указывает на погоду на лето / Фото: Pexels

В народе 21 марта называли "Вербоносица". Называли этот день так потому, что уже начинает распускаться ива. А у наших предков это дерево наделялось немалой магической силой. Верили, если в этот день отпороть больного веточками ивы, то он скоро поправится, а здоровый не будет целый год болеть.

Памятные даты 21 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 21 марта:

630 год — византийский император Ираклий отражает у сасанидов Крест Иисуса Христа и возвращает его в Иерусалим;

1804 год – вводят в действие Кодекс Наполеона;

1844 год – начало календаря бахаи;

1884 год — во Франции по инициативе Вальдека-Руссо отменяют действовавший с 1791 года запрет на создание профсоюзов;

1927 год — в Киеве выходит первый номер украинской "Литературной газеты";

1935 год — по требованию Реза Шах Пахлави иностранные государства начинают называть Персию Ираном;

1945 год — во время ошибочного налета союзнических ВВС на школу в Копенгагене погибает 125 гражданских датчан, в том числе 86 школьников;

1961 год – проходит первый концерт группы The Beatles (Ливерпуль, The Cavern Club);

1980 год – президент США Джимми Картер призывает к бойкоту Олимпийских игр в Москве;

1990 год — Намибия становится независимой от Южной Африки.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 21 марта

Какие сегодня именины: Владимир, Кирилл, Яков.

Талисманом человека, рожденного 21 марта, является сардоникс. Самоцвет, еще в древности нашедший свое широкое применение. К примеру, римские политики использовали его для создания печатей. Украшения с этим минералом делали еще до н.э. Издавна верили, что сардоникс помогает своему владельцу в астральных путешествиях.

В этот день родились:

1862 год – украинский художник-живописец Николай Пимоненко;

1868 год – украинский общественно-политический деятель, дипломат, барон Николай Василько;

1870 год – украинский писатель, член Украинского Центрального Совета, министр Александр Лотоцкий;

1888 год — украинская мемуаристка, переводчица Косач-Борисова Изидора Петровна;

1894 год – украинский художник-авангардист Василий Ермилов;

1929 год — украинский писатель, председатель Союза писателей Украины Юрий Мушкетик;

1941 год — украинский резчик и живописец Павел Волык;

1955 год — украинская писательница, главный директор журнала "Подсолнечник" Леся Воронина.

Какой сегодня день в Украине и мире

21 марта отмечают Международный день лесов / Фото: Pexels

21 марта в Украине и мире — Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Событие было начато ООН 26 октября 1966, а дату празднования избрали в честь дня демонстрации (21 марта 1960), которая прошла в Южно-Африканской республике. В ходе демонстрации полиция убила 69 мирных демонстрантов.

Главная цель этого дня — вовлечь общество в толерантность и уважение друг к другу, ведь только тогда мир сможет развиваться в мире.

Также 21 марта празднуют Международный день кукольника. Инициатором создания этого профессионального праздника стал Дживадо Золфагарихо в 2000 году, а само событие было начато в 2002 году. Успех спектакля и всеобщая атмосфера во многом зависит от мастерства кукольников. А театр кукол – это древнее искусство. Хотя существуют стереотипы, что кукольные театры подходят только детям, но не показывают представления для взрослых. В Украине первый такой театр появился в Чернигове в 1921 году. Сейчас на территории Украины их около 30.

А еще 21 марта – Международный день человека с синдромом Дауна. Событие было создано по инициативе Европейской ассоциации синдрома Дауна в 2006 году. Дату выбрали не случайно. Она расшифровывается как причина синдрома (21.02 – три 21-х хромосомы). Международный статус событие приобрело в 2007 году.

Синдром Дауна — врожденная генетическая патология, открытая в 1866 году Джоном Дауном. Миропринятие таких людей отличается от привычного, они развиваются медленнее, но очень добры и талантливы. Главная цель этого дня — улучшить осведомленность об этом заболевании.

21 марта празднуют Международный день лесов. Важный экологический праздник, начатый по инициативе Организации Объединенных Наций 28 ноября 2012 года, в связи с огромными потерями лесных насаждений. Ранее с 1971 года существовал праздник Всемирного дня лесного хозяйства. Главная цель Международного дня лесов состоит в увеличении осведомленности человечества о ценности лесов и призыве к созданию мер по их восстановлению.

Также 21 марта празднуют Всемирный день домашнего хозяйства. Событие было начато Международной федерацией домашнего хозяйства в 1982 году. Но только с 2012 начали выбирать ежегодную основную тему праздника. Главная цель этого дня в распространении информации о домашнем хозяйстве и грамотной экономике, отмечены развитие новой профессии домохозяина/домохозяйки.

А еще 21 марта Всемирный день посадки растений. Это напоминание о том, насколько важны деревья и растения для жизни на Земле. Этот праздник побуждает людей озеленять окружающую среду, заботиться о природе и делать мир лучше. Растения очищают воздух, производят кислород, задерживают влагу, защищают почву от истощения и эрозии. Они также создают уют, делают города более зелеными и положительно влияют на самочувствие людей.

21 марта празднуют Всемирный день поэзии. Был установлен по инициативе ЮНЕСКО для поддержки языкового разнообразия посредством стихов и содействия мелким издательствам. Точно неизвестно, когда люди начали сочинять стихотворные произведения. Но понятно, что в той или иной форме поэзия существует уже не одно тысячелетие. Древнейшим подтверждением является Эпос о Гильгамеше, записанный клинописью на глиняных табличках в Древней Месопотамии примерно в XVIII – XVII веке до нашей эры.

В Украине особенно распространен национальный поэтический жанр под названием "думы". Это лирические и эпические поэмы, исполняемые речитативом под аккомпанент кобзы или бандуры. Настоящим духовным лидером для украинцев Тарас Шевченко, который, несмотря на короткую жизнь, оставил после себя немало поэм, дум, стихов, баллад, повестей.

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