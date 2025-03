Какой сегодня, 22 марта, праздник в Украине: что празднуют

22 марта 2025 года — суббота. 1123-й день войны в Украине.

Памятные даты 22 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 22 марта:

1312 год — под давлением французского короля Филиппа IV Красивого Папа Римский Климент V на Вьеннском соборе принял решение о роспуске ордена тамплиеров;

1841 год – в США официально запатентовали процесс производства крахмала;

1848 год — Венеция объявила о своем отделении от Австрийской империи и восстановлении независимости;

1876 год — в Испании была принята новая конституция;

1882 год — Конгресс США официально запретил многоженство;

1888 год — в Лондоне представители двенадцати футбольных клубов основали первую в мире Английскую футбольную лигу;

1894 год – состоялась первая хоккейная игра за Кубок Стэнли;

1895 год — в Париже братья Люмьер организовали первый закрытый показ кинофильма, что стало началом эры кинематографа;

1904 год — лондонская газета "Иллюстрейтед Мирор" впервые в мире напечатала цветную фотографию;

1907 год – по улицам Лондона начали курсировать первые такси, оснащенные счетчиками;

1922 год — Польша аннексировала Виленский край, принадлежавший Литве;

1933 год — вблизи Мюнхена заработал концлагерь Дахау, предназначенный для содержания политических заключенных;

1935 год — в Германии начала вещание первая телевизионная служба Deutscher Fernseh-Rundfunk;

1939 год — Литва под давлением передала Германии Клайпеду (Мемель);

1941 год – Чернобыль в Киевской области получил статус города;

1943 год — белорусская деревня Хатынь была почти полностью уничтожена вместе с его жителями нацистскими коллаборационистами;

1945 год — в Каире пять арабских государств — Египет, Ирак, Сирия, Трансиордания и Ливан — создали Лигу арабских государств;

1957 год — Американская медицинская ассоциация официально заявила о связи курения с развитием рака;

1963 год – группа The Beatles выпустила свой первый студийный альбом Please Please Me;

1989 год — во время тестового полета самолета Ан-225 "Мрия" было установлено 109 мировых рекордов;

1993 год – компания Intel презентовала свой первый процессор Pentium;

1999 год – состоялся первый демонстрационный запуск космического проекта Sea Launch;

2000 год — украинские пограничники затопили турецкую рыболовную шхуну вблизи острова Змеиный в Черном море;

2006 год — Папа Римский отказался от титула "Патриарх Запада", который употреблялся более полутора тысячелетий;

2016 год — в Брюсселе раздались три взрыва в результате теракта.

Какой сегодня праздник в Украине и мире

22 марта празднуют Час Земли / Фото: Unsplash

22 марта в Украине и мире празднуют День поддержки женщин-художниц или SWAN Day. Это ежегодный праздник, призванный привлечь внимание к женщинам в искусстве и поддержать их творчество. Оно приходится на последнюю субботу марта, организуют события, помогающие художницам заявить о себе.

Идея праздника возникла в 2008 году благодаря организациям WomenArts и The Fund for Women Artists. Название SWAN не только символизирует грацию лебедя, но и расшифровывается как Support Women Artists Now – "Поддерживай женщин-художниц сейчас". Его главная миссия – создать для женщин больше возможностей в творческой сфере и предоставить им заслуженное признание.

Также 22 марта Международный день безделья. Это праздник, когда можно официально ничего не делать и не ощущать за это вины. Современный мир навязывает идею, что нужно постоянно быть занятым. Но на самом деле отдых это часть эффективности, а не ее противоположность. Если не давать паузы, можно быстро выгореть. Так что если чувствуешь усталость или просто хочешь себе позволить немного "ленивого" счастья — этот день именно для тебя!

А еще 22 марта Международный день тюленя. Это день, когда мы обращаем внимание на этих милых морских обитателей и их будущее. В этот день экологические организации проводят кампании и акции для повышения осведомленности о проблемах тюленей. В соцсетях призывают к действиям в защиту этих животных и распространяют информацию об их угрозе. Интересный факт: тюлени могут находиться под водой до 30 минут, задерживая дыхание. Этот день – напоминание о важности сохранения природы. Тюлени – часть нашего мира, и мы можем сделать многое для того, чтобы помочь им выжить!

22 марта празднуют Час Земли. Это глобальная акция, которая проходит ежегодно в последнюю субботу марта и призвана привлечь внимание к экологическим проблемам, включая изменения климата. В это время люди по всему миру отключают свет на один час, чтобы показать свою поддержку природе и способствовать экономии энергии. Идея возникла в 2007 году в Сиднее (Австралия), где местные жители и бизнесы отключали освещение на один час, чтобы обратить внимание на необходимость сохранения энергетических ресурсов и борьбы с климатическими изменениями. С этого времени акция распространилась на многие страны, став настоящим глобальным движением.

В этот день люди отключают свет с 20:30 до 21:30 (по местному времени), чтобы символически подчеркнуть важность энергосбережения. Это больше, чем просто выключение света. Час Земли – это призыв задуматься о нашем влиянии на окружающую среду, заботиться о природе и находить новые способы жить более стабильным способом.

Также 22 марта Всемирный день водных ресурсов. Этот день был провозглашен ООН в 1992 году во время Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро. Вода – это не только основа жизни, но и один из самых ценных природных ресурсов, которым мы должны правильно пользоваться. Более 2 миллиардов людей на планете не имеют доступа к безопасной питьевой воде, что вызывает серьезные проблемы со здоровьем и социальными условиями. По всему миру организуются акции, семинары и мероприятия, направленные на повышение осознания важности водных ресурсов.

Вода – это основа нашей жизни, и ее сохранение критически важно не только для нынешнего поколения, но и для будущих. Правильное отношение к водным ресурсам поможет избежать многочисленных экологических и гуманитарных катастроф в будущем.