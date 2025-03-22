Какой сегодня, 22 марта, праздник в Украине: что празднуют

Сегодня, 22 марта, в Украине празднуют Час Земли и Всемирный день водных ресурсов. До Нового года осталось 284 дня.
22 марта 2025 года — суббота. 1123-й день войны в Украине.
Памятные даты 22 марта
Календарь важных событий в Украине и мире за 22 марта:
- 1312 год — под давлением французского короля Филиппа IV Красивого Папа Римский Климент V на Вьеннском соборе принял решение о роспуске ордена тамплиеров;
- 1841 год – в США официально запатентовали процесс производства крахмала;
- 1848 год — Венеция объявила о своем отделении от Австрийской империи и восстановлении независимости;
- 1876 год — в Испании была принята новая конституция;
- 1882 год — Конгресс США официально запретил многоженство;
- 1888 год — в Лондоне представители двенадцати футбольных клубов основали первую в мире Английскую футбольную лигу;
- 1894 год – состоялась первая хоккейная игра за Кубок Стэнли;
- 1895 год — в Париже братья Люмьер организовали первый закрытый показ кинофильма, что стало началом эры кинематографа;
- 1904 год — лондонская газета "Иллюстрейтед Мирор" впервые в мире напечатала цветную фотографию;
- 1907 год – по улицам Лондона начали курсировать первые такси, оснащенные счетчиками;
- 1922 год — Польша аннексировала Виленский край, принадлежавший Литве;
- 1933 год — вблизи Мюнхена заработал концлагерь Дахау, предназначенный для содержания политических заключенных;
- 1935 год — в Германии начала вещание первая телевизионная служба Deutscher Fernseh-Rundfunk;
- 1939 год — Литва под давлением передала Германии Клайпеду (Мемель);
- 1941 год – Чернобыль в Киевской области получил статус города;
- 1943 год — белорусская деревня Хатынь была почти полностью уничтожена вместе с его жителями нацистскими коллаборационистами;
- 1945 год — в Каире пять арабских государств — Египет, Ирак, Сирия, Трансиордания и Ливан — создали Лигу арабских государств;
- 1957 год — Американская медицинская ассоциация официально заявила о связи курения с развитием рака;
- 1963 год – группа The Beatles выпустила свой первый студийный альбом Please Please Me;
- 1989 год — во время тестового полета самолета Ан-225 "Мрия" было установлено 109 мировых рекордов;
- 1993 год – компания Intel презентовала свой первый процессор Pentium;
- 1999 год – состоялся первый демонстрационный запуск космического проекта Sea Launch;
- 2000 год — украинские пограничники затопили турецкую рыболовную шхуну вблизи острова Змеиный в Черном море;
- 2006 год — Папа Римский отказался от титула "Патриарх Запада", который употреблялся более полутора тысячелетий;
- 2016 год — в Брюсселе раздались три взрыва в результате теракта.
Какой сегодня праздник в Украине и мире
22 марта в Украине и мире празднуют День поддержки женщин-художниц или SWAN Day. Это ежегодный праздник, призванный привлечь внимание к женщинам в искусстве и поддержать их творчество. Оно приходится на последнюю субботу марта, организуют события, помогающие художницам заявить о себе.
Идея праздника возникла в 2008 году благодаря организациям WomenArts и The Fund for Women Artists. Название SWAN не только символизирует грацию лебедя, но и расшифровывается как Support Women Artists Now – "Поддерживай женщин-художниц сейчас". Его главная миссия – создать для женщин больше возможностей в творческой сфере и предоставить им заслуженное признание.
Также 22 марта Международный день безделья. Это праздник, когда можно официально ничего не делать и не ощущать за это вины. Современный мир навязывает идею, что нужно постоянно быть занятым. Но на самом деле отдых это часть эффективности, а не ее противоположность. Если не давать паузы, можно быстро выгореть. Так что если чувствуешь усталость или просто хочешь себе позволить немного "ленивого" счастья — этот день именно для тебя!
А еще 22 марта Международный день тюленя. Это день, когда мы обращаем внимание на этих милых морских обитателей и их будущее. В этот день экологические организации проводят кампании и акции для повышения осведомленности о проблемах тюленей. В соцсетях призывают к действиям в защиту этих животных и распространяют информацию об их угрозе. Интересный факт: тюлени могут находиться под водой до 30 минут, задерживая дыхание. Этот день – напоминание о важности сохранения природы. Тюлени – часть нашего мира, и мы можем сделать многое для того, чтобы помочь им выжить!
22 марта празднуют Час Земли. Это глобальная акция, которая проходит ежегодно в последнюю субботу марта и призвана привлечь внимание к экологическим проблемам, включая изменения климата. В это время люди по всему миру отключают свет на один час, чтобы показать свою поддержку природе и способствовать экономии энергии. Идея возникла в 2007 году в Сиднее (Австралия), где местные жители и бизнесы отключали освещение на один час, чтобы обратить внимание на необходимость сохранения энергетических ресурсов и борьбы с климатическими изменениями. С этого времени акция распространилась на многие страны, став настоящим глобальным движением.
В этот день люди отключают свет с 20:30 до 21:30 (по местному времени), чтобы символически подчеркнуть важность энергосбережения. Это больше, чем просто выключение света. Час Земли – это призыв задуматься о нашем влиянии на окружающую среду, заботиться о природе и находить новые способы жить более стабильным способом.
Также 22 марта Всемирный день водных ресурсов. Этот день был провозглашен ООН в 1992 году во время Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро. Вода – это не только основа жизни, но и один из самых ценных природных ресурсов, которым мы должны правильно пользоваться. Более 2 миллиардов людей на планете не имеют доступа к безопасной питьевой воде, что вызывает серьезные проблемы со здоровьем и социальными условиями. По всему миру организуются акции, семинары и мероприятия, направленные на повышение осознания важности водных ресурсов.
Вода – это основа нашей жизни, и ее сохранение критически важно не только для нынешнего поколения, но и для будущих. Правильное отношение к водным ресурсам поможет избежать многочисленных экологических и гуманитарных катастроф в будущем.