Какой сегодня, 23 марта, праздник в Украине: что празднуют

23 марта 2025 года — воскресенье. 1124-й день войны в Украине.

Памятные даты 23 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 23 марта:

625 год – у горы Ухуд (современная Саудовская Аравия) произошло сражение между мусульманами Медины, возглавляемыми пророком Мухаммадом, и войсками курайшитов под руководством Абу Суфиана ибн Харба. Несмотря на поражение мусульман в этой схватке, в глобальном противостоянии они одержали победу;

1153 год — в Констанце, на берегу Боденского озера, император Фридрих I Барбаросса заключил соглашение с Папой Римским Евгением III, который надеялся на его поддержку в борьбе с римскими повстанцами. Впрочем, помощь так и не получил;

1324 год – Папа Иоанн XXII отлучил императора Людовика Баварского от церкви. Это стало одним из этапов затяжного конфликта между римской курией и императорской властью;

1400 год – пятилетний вьетнамский император Чан Тхьеу Где отрекся от престола в пользу своего деда Хо Куи Ли, что ознаменовало конец династии Чан, правившей страной почти 175 лет;

1513 год – Венецианская республика присоединилась к Священной Лиге, приняв участие в войне против Франции Людовика XII;

1534 год – Папа Климент VII объявил недействительным развод английского короля Генриха VIII с Екатериной Арагонской, хотя тот уже женился на Анне Болейн. Это стало официальным разрывом между Англиканской церковью и Ватиканом;

1568 год – в Лонжимо Екатерина Медичи и Карл IX Валуа заключили мирный договор, завершив вторую французскую религиозную войну;

1743 год – в лондонском театре Ковент-Гарден впервые исполнена оратория Георга Генделя "Мессия";

1841 год – в Лондоне открылась первая в Европе публичная фотостудия Ричарда Биерда;

1849 год – армия сардинского короля Карла Альберта потерпела сокрушительное поражение от австрийских войск в битве под Новарой. Это положило конец Первой итальянской войне за независимость;

1857 год – в Нью-Йорке проведены первые испытания безопасного пассажирского лифта, сконструированного Элайшей Отисом;

1868 год – основан Университет Калифорнии;

1869 год – Лейпцигский университет предоставил Фридриху Ницше докторскую степень без защиты диссертации;

1876 год – Павел Яблочков получил патент на электрическую лампу;

1891 год – в Великобритании впервые использована футбольная сетка для ворот;

1903 год – братья Райт подали патент на летательный аппарат, который получили в 1906 году;

1913 год – сильный торнадо в Омасе (США) разрушил большую часть города, унеся жизни 94 человек;

1918 год – Украинская Центральная Рада приняла решение об использовании украинского языка в делопроизводстве;

1919 год – Бенито Муссолини основал в Милане политическую организацию "Итальянский союз борьбы", ставшую началом итальянского фашизма;

1928 год – Каменец-Подольская крепость получила статус историко-культурного заповедника;

1933 год – в Германии Гитлер получил диктаторские полномочия после принятия закона "О ликвидации бедственного положения народа и государства";

1939 год – Венгрия напала на Словакию, что повлияло на формирование современных границ Украины;

1944 год – в Киеве создан Ботанический сад Академии наук УССР;

1950 год – основана Всемирная метеорологическая организация;

1956 год – Пакистан провозглашен исламской республикой с федеративным устройством;

1965 год – стартовал космический корабль Gemini-3. Астронавт Вирджил Гриссом стал первым человеком, побывавшим в космосе дважды;

1966 год – в Риме состоялась первая за 400 лет встреча Папы Римского с архиепископом Кентерберийским;

1983 год – президент США Рональд Рейган объявил о запуске программы "Стратегической оборонной инициативы" в противостоянии с СССР;

1994 год – в Брюсселе подписан договор о сотрудничестве между Украиной и Европейским Союзом;

1997 год – в США проведена уникальная операция по пересадке семи органов десятимесячному ребенку;

1998 год – фильм "Титаник" получил 11 премий "Оскар";

2001 год – орбитальная станция "Мир" затоплена в Тихом океане;

2005 год – российский десантный корабль без разрешения Украины взорвал военных в районе горы Опук;

2011 год – новым предстоятелем УГКЦ стал Святослав Шевчук;

2013 год – рекордный снегопад в Киеве парализовал город;

2020 год – количество статей в Украинской Википедии достигло миллиона.

Какой сегодня праздник в Украине и мире

Сегодня, 23 марта, в Украине празднуют Всемирный день метеоролога / Фото: Unsplash

23 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день медведя. Это неофициальный экологический праздник, посвященный сохранению медведей и их природных сред обитания. Интересный факт: существует 8 видов медведей, среди которых известны бурый, белый, гималайский и панда. В этот день зоозащитные организации, экологи и природоохранные фонды проводят образовательные мероприятия и кампании по поддержке медведей в дикой природе. Цель Всемирного дня медведя – привлечь внимание к защите медведей и их природной среде. Этот день напоминает о важности гармоничного сосуществования человека и дикой природы.

Также 23 марта День ОК. Этот праздник посвящен одному из самых распространенных слов в мире – "OK". Его история берет начало в США 1830-х годов. Тогда было модно создавать шутливые сокращения. Одним из таких стало "OK", что означало искаженную фразу "oll korrect" – неправильное написание "all correct" ("все правильно"). Это выражение особенно прославилось во время предвыборной кампании президента Мартина Ван Бюрена в 1840 году. Он имел прозвище "Old Kinderhook" (по названию его родного города), а его поклонники использовали лозунг "Vote for OK", что сделало слово еще более популярным.

А еще 23 марта День атеиста. Является неофициальным праздником, признающим права тех, кто не верит в бога или сверхъестественные силы, а руководствуется рациональным подходом к миру, наукой и критическим мышлением. Дата была выбрана символически, поскольку она подчеркивает важность свободы мнений и убеждений. День атеиста не является широко признанным праздником в мире, но он поддерживается теми, кто выступает за секуляризм (отделение религии от государства) и свободу выбора в вопросах веры. Атеизм — это мировоззрение, отрицающее существование богов и сверхъестественных явлений. Это не религия, а взгляд на мир, основанный на фактах, логике и научных доказательствах. Атеисты могут быть скептиками или гуманистами, которые ищут нравственные принципы без религиозного основания.

23 марта празднуют День красивого взгляда. Является неофициальным праздником, акцентирующим внимание на силе и значении взгляда как важного инструмента коммуникации. Красивый взгляд — это не только эстетика глаз, но и выражение внутреннего мира человека. Взгляд может передавать гораздо больше, чем слова, и зачастую прямое отображение эмоций, чувств и настроения. Этот праздник напоминает нам о том, как взгляд может быть отличным инструментом взаимопонимания и связи между людьми.

Также 23 марта День щенка. Это неофициальный день, когда мы празднуем все волшебные моменты, которые приносят маленькие щенки, а также напоминаем о важности правильного ухода и воспитания животных с самого начала их жизни. Это праздник для всех, кто любит собак и радуется каждому шагу маленькой собачки. Щенки – это воплощение счастья, радости и начала нового этапа. Они учат нас быть более заботливыми и внимательными к животным. Этот день — отличный случай дать щенкам и напомнить себе о важности правильной заботы о животных.

А еще 23 марта Всемирный день метеоролога. Этот праздник основала Всемирная метеорологическая организация (WMO) в 1960 году в честь ее создания. Этот день отмечают, чтобы привлечь внимание к деятельности метеорологов – специалистов, исследующих атмосферу, погоду и климат. Они не только прогнозируют погоду, но и изучают ее влияние на разные сферы нашей жизни, от сельского хозяйства до глобальных изменений климата. Метеорологи помогают предусматривать изменения погоды, которые могут повлиять на нашу повседневную жизнь, например, из-за шторма, дождя или тепла. Они анализируют экстремальные погодные явления, такие как ураганы, снегопады или торнадо, что помогает предотвратить катастрофы. Метеорологи активно изучают изменения климата, чтобы понять, как они могут повлиять на планету и помочь найти решения для сохранения окружающей среды.