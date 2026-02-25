Какой праздник 25 февраля 2026 года / © ТСН

25 февраля 2026 года — среда. 1462-й день войны в Украине.

Какой сегодня праздник

25 февраля верующие празднуют День памяти святого Тарасия, архиепископа Царьградского

Сегодня, 25 февраля, верующие празднуют День памяти святого Тарасия, архиепископа Царьградского. Святой Тарасий жил в VIII веке и возглавлял Константинопольскую кафедру 784-806 годов. До избрания на патриарший престол он был мирянином и занимал высокую должность при императорском дворе, но отличался глубокой образованностью и набожностью. Самая большая его заслуга — активное участие в созыве и проведении Второго Никейского собора 787 года, возобновившего почитание святых икон после периода иконоборчества. Тарасий последовательно отстаивал православное учение о чтении икон, призывая к единству Церкви. Он отличался милосердием, поддерживал бедных, заботился о сиротах и заботился о моральной дисциплине духовенства. Умер в 806 году.

25 февраля в Украине празднуют День украинской женщины

25 февраля в Украине празднуют День украинской женщины. Этот праздник утвердился как альтернатива советской традиции 8 марта и призван почтить вклад украинок в культуру, науку, создание государства и борьбу за свободу. Именно в этот день 1871 родилась Леся Украинка — символ силы духа, интеллекта и несокрушимости украинской женщины. Ее образ стал олицетворением достоинства, образованности и внутренней свободы. Это не только день цветов, но прежде всего день уважения, благодарности и осознания значения женщины в украинском обществе. Он акцентирует внимание не на формальных приветствиях, а на признании роли женщины как творческой истории и благосостояния страны.

25 февраля День розовой рубашки

Также 25 февраля День розовой рубашки. Международная инициатива против буллинга, приходящаяся на последнюю среду месяца. Люди одевают розовые рубашки или другую одежду этого цвета, чтобы выразить поддержку жертвам травли и заявить о неприемлемости насилия. Идея родилась в 2007 году в Канаде. Двое старшеклассников — Дэвид Шепард и Тревис Прайс — поддержали парня, над которым насмехались из-за розовой рубашки. Они организовали флешмоб: раздали одноклассникам розовые футболки в знак солидарности. Инициатива быстро распространилась по миру.

25 февраля День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ

А еще 25 февраля День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ. Это профессиональный праздник военнослужащих и работников, обеспечивающих техническую исправность, надежность и боевую готовность авиационной техники. Именно от их точности, профессионализма и слаженности зависит успешное выполнение боевых задач лётным составом. В период полномасштабной агрессии роль инженерно-авиационной службы стала критически важной. Специалисты работают в сверхсложных условиях, часто под угрозой обстрелов, обеспечивая быстрое восстановление техники и ее бесперебойную эксплуатацию.

25 февраля празднуют День рождения револьвера

25 февраля празднуют День рождения револьвера. 25 февраля 1836 г. американский изобретатель Сэмюэл Кольт получил патент на конструкцию револьвера с вращающимся барабаном. Эту дату считают днем рождения револьвера как серийного огнестрельного оружия нового типа. Главная инновация заключалась в барабане с несколькими каморами, который вращался после каждого выстрела. Это позволило производить несколько выстрелов подряд без перезаряжания после каждого из них — значительный технологический прорыв для XIX века. Первой коммерческой моделью стал револьвер Colt Paterson, основавший новую эпоху в истории стрелкового оружия.