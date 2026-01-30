- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 8
- Время на прочтение
- 2 мин
Какой завтра, 31 января, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
Завтра, 31 января, международный день зебры. Верующие чтят память святых чудотворцев и бессеребренников Кира и Иоанна. До Нового года осталось 335 дней.
31 января 2026 года — суббота. 1437 день войны в Украине.
Какой завтра праздник
Завтра, 31 января, верующие празднуют День памяти святых чудотворцев и бессеребренников Кира и Иоанна. Кир был врачом из Александрии, а Иван — воином, который оставил службу ради Христа. Во время гонений на христиан в IV веке они поддерживали верующих, исцеляли больных и открыто исповедовали христианство. За отказ отречься от веры были подвергнуты пыткам и казнены. После смерти прославились многочисленными чудесными исцелениями, особенно от тяжелых и «безнадежных» недугов.
31 января в Украине и мире празднуют Международный день зебры. Его цель — привлечь внимание к защите зебр, сохранению их природных сред и проблемам браконьерства. Этот день напоминает, что зебры — не просто «полосатые кони», а ключевая часть экосистем Африки. Их уникальные полосы помогают маскироваться от хищников, регулировать температуру тела и даже отпугивать насекомых.
Также 31 января День скотча. Он посвящен изобретению клейкой ленты Scotch Tape, которую в 1930 году создал инженер компании 3M Ричард Дрю. Скотч задумывались как простое решение для бытовых мелочей, но он быстро стал незаменимым помощником в ремонте, творчестве, упаковке и даже в искусстве. Во время Великой депрессии клейкая лента приобрела особую популярность, потому что помогала чинить вещи вместо покупать новые.