Какой праздник 31 января 2026 года

31 января 2026 года — суббота. 1437 день войны в Украине.

Какой завтра праздник

31 января верующие празднуют День памяти святых чудотворцев и бессеребренников Кира и Ивана / © pexels.com

Завтра, 31 января, верующие празднуют День памяти святых чудотворцев и бессеребренников Кира и Иоанна. Кир был врачом из Александрии, а Иван — воином, который оставил службу ради Христа. Во время гонений на христиан в IV веке они поддерживали верующих, исцеляли больных и открыто исповедовали христианство. За отказ отречься от веры были подвергнуты пыткам и казнены. После смерти прославились многочисленными чудесными исцелениями, особенно от тяжелых и «безнадежных» недугов.

31 января в Украине и мире празднуют Международный день зебры / © pexels.com

31 января в Украине и мире празднуют Международный день зебры. Его цель — привлечь внимание к защите зебр, сохранению их природных сред и проблемам браконьерства. Этот день напоминает, что зебры — не просто «полосатые кони», а ключевая часть экосистем Африки. Их уникальные полосы помогают маскироваться от хищников, регулировать температуру тела и даже отпугивать насекомых.

31 января День скотча / © pexels.com

Также 31 января День скотча. Он посвящен изобретению клейкой ленты Scotch Tape, которую в 1930 году создал инженер компании 3M Ричард Дрю. Скотч задумывались как простое решение для бытовых мелочей, но он быстро стал незаменимым помощником в ремонте, творчестве, упаковке и даже в искусстве. Во время Великой депрессии клейкая лента приобрела особую популярность, потому что помогала чинить вещи вместо покупать новые.