Какой сегодня, 5 апреля, праздник в Украине: что празднуют

Какой сегодня, 5 апреля, праздник / © ТСН

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5 апреля 2025 года — суббота. 1137-й день войны в Украине.

Памятные даты 5 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 5 апреля:

56 год до н. — в городе Лука состоялась встреча трех могущественных деятелей Рима: Цезаря, Красса и Помпея. Они подтвердили свой политический союз, известный как Первый триумвират;

919 год — фатимиды предприняли вторую попытку вторжения в Египет, находившийся под контролем Аббасидов;

1340 — арабский флот нанес поражение испанцам в районе Гибралтарского пролива;

1398 — немецкие войска освободили остров Готланд от пиратов, известных как виталийские братья;

1536 — Император Карл V торжественно въехал в Рим, что стало последним в истории триумфом в римском стиле;

1614 год — в Англии начала работать новая оказалась абсолютно безрезультатной сессия парламента — не был принят ни один закон;

1710 — в Бендерах было подписано соглашение, ставшее прообразом первой украинской конституции. Ее автор — гетман Филипп Орлик;

1722 год — голландский путешественник Якоб Роггевен наткнулся на остров, который мы теперь знаем как остров Пасхи;

1792 — Джордж Вашингтон впервые воспользовался правом президентского вето в истории США;

1793 год — Жан-Поль Марат стал главой якобинского клуба во Франции;

1814 год — после захвата Парижа союзниками Наполеон отрекся от трона, однако сохранил титул императора и получил во владение остров Эльба;

1815 год — началось извержение вулкана Тамбора в Индонезии. Оно длилось несколько дней и повлекло за собой тысячи жертв и всемирные климатические последствия;

1818 год — в битве за независимость Чили армия Сан-Мартина и О’Гиггинса разгромила испанские войска;

1913 — Нильс Бор завершил первую из статей, заложивших основы старой квантовой теории;

1919 год — французские войска покинули Одессу;

1933 год — в США президент Рузвельт подписал указ, запретивший частное владение золотом (запрет действовал до 1974 года);

1941 год — британская армия освободила Аддис-Абебу от итальянских оккупантов;

1945 год — на голландском острове Тексел вспыхнуло восстание грузинских солдат;

1951 — в Миннеаполисе впервые в истории применили аппарат искусственного кровообращения во время открытой операции на сердце;

1956 год — американские ученые впервые полностью синтезировали морфин в лабораторных условиях;

1992 год — в разгар войны в Боснии началась осада Сараева — самая длинная в современной истории;

2001 год — Верховная Рада утвердила новый Уголовный кодекс Украины;

2017 год — в Германии появился новый род войск — киберкомандование, куда привлекли 13 500 служащих.

Какой сегодня праздник в Украине и мире

5 апреля в Украине празднуют День создания Первой конституции Украины / © unsplash.com

5 апреля в Украине празднуют День создания Первой конституции Украины. Именно 5 апреля 1710 считается днем рождения первой украинской конституции. Ее создал гетман в изгнании Филипп Орлик — один из ближайших соратников Ивана Мазепы. Это был не просто сбор правил, а серьезный документ, который мог бы сделать Украину независимым демократическим государством еще более 300 лет назад.

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Представь себе: это одна из первых конституций в мире, и она уже тогда закладывала такие идеи, как ограничение власти одного руководителя, народное представительство и уважение прав людей. В ней четко отмечалось: Украина должна быть свободна от Москвы, с собственной религией, законами и выборными советниками при гетмане.

Конституцию написали в городе Бендеры (современная Молдова), где Орлика избрали гетманом после поражения Мазепы под Полтавой. Она имела два официальных языка — староукраинский и латынь.

Сегодня 5 апреля не входит в список государственных праздников, но считается символической датой украинской государственности. Это день, когда Украина заявила: мы знаем, как управлять собой справедливо и мудро, и знали это задолго до других.

Также 5 апреля День неонатолога. Это день тех, кто встречает новую жизнь первой. Тех, кто не просто работает в родильных — а держит на руках жизнь, которая еще только учится дышать.

Неонатологи — это врачи, которые спасают малышей, которые появляются на свет слишком рано, с весом в несколько граммов, без сформированных легких, сердца, рефлексов. Они как волшебники в белом: подключают трубки, подогревают инкубаторы, делают невозможное, чтобы малыш остался жить.

Их работа — это не просто о медицине. Это о тишине реанимаций, где слышно каждое дыхание. О ночах без сна. О том, как из пеленок вытягивают жизнь, когда все остальные уже не верят.

А еще 5 апреля Международный день совести. Это день, когда стоит задуматься о своем внутреннем голосе — подсказывающем, что правильно, а что нет. Этот день существует для того, чтобы мы все вспомнили, как важно следовать собственным моральным убеждениям и отвечать за свои поступки.

В 2010 году ООН провозгласила этот день, чтобы отметить то, что совесть — это универсальный моральный стержень, который может объединять людей по всему миру, несмотря на различия в культуре или вероисповедании.

5 апреля празднуют Международный день супа. Это день, когда можно без стыда отдать честь одному из самых распространенных и доступных блюд в мире — супа! Это не просто о еде, а о целой кулинарной традиции, объединяющей людей по всему миру. От простых и вкусных до сложных и роскошных супы занимают особое место в каждой культуре.

Супы — это тепло, комфорт и польза в одной тарелке. Они могут быть легкими и диетическими или густыми и сытными как настоящий обед для всей семьи. История супов насчитывает тысячи лет, и практически в каждой культуре есть своя особенная версия этого блюда. В Украине мы любим борщи, в Японии это мисо-суп, а в Италии — минестроне. Все эти супы — это не просто еда, это часть культурного наследия.