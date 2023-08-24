Какой секретный ингредиент заменит яйцо в кляре и сделает блюдо вкуснее

Рассказываем, чем можно заменить яйца в кляре

Обычно отбивные готовят в кляре. Никто, наверное, не будет спорить, что кляр делает блюдо вкуснее. В кляре можно приготовить и другие блюда, например рыбу в кляре или капусту.

Традиционно кляр готовится из муки и яиц. Иногда добавляют молоко.

Что делать, когда под рукой нет яиц? В магазин бежать не обязательно, ведь яйца можно заменить другим продуктом.

Опытные хозяйки используют для этого майонез.

Как сделать кляр без яиц

Почему можно использовать вместо яиц майонез? Потому что, как известно, в майонезе уже есть яйца. Во-вторых, другие компоненты майонеза улучшат вкус вашего блюда.

Для того чтобы использовать майонез вместо яиц, нужно только развести его с небольшим количеством воды.

Но не только майонез спасет блюдо. Приготовить кляр можно также на кефире, сметане, молоке – развести эти продукты с мукой уже без воды.

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