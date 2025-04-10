Подкормка из одуванчика собственноручно — быстрый рецепт / © Архів

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Приготовление жидких удобрений из сорняков — отличный способ повторно использовать надоедливые растения, произрастающие там, где они не нужны. А такое растение, как одуванчик, можно использовать для удобрения, что вы сделаете для своих цветов собственноручно.

Об этом рассказали специалисты по садоводству, пишет plewsgardendesign.

Опытные садоводы не выбрасывают корни и стебли многолетних сорняков на компостную кучу. Многие из этих растений обладают способностью размножаться только из небольшой части стебля, и богатая питательными веществами атмосфера здорового компостного контейнера — это идеальные условия для роста!

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«Но преимущества этих компостированных сорняков займут, возможно, месяцы, чтобы принести пользу вашим садовым растениям. Однако весной, когда все цветет и набирается сил, хотелось создать качественное удобрение для растений как можно быстрее и помочь им», — говорится в материале.

Одуванчик хорошо подойдет для удобрения / © Credits

Удобрение для растений из одуванчика

Несмотря на то, что одуванчик считается сорняком в большинстве садов, он имеет долгую историю как лекарственное растение и ингредиент кулинарных блюд. Например, из лепестков можно готовить вино, а из листьев — чай и салаты, кофе и суп варят из корней. Цветы одуванчика являются замечательными растениями-опылителями, особенно для пчел, поскольку они распускаются с ранней весны.

Цветок одуванчика состоит из множества более мелких соцветий, все из которых создают впечатляющие сферические «часы одуванчика» или головку семян. Отдельные семена раздуваются ветром и, как правило, содержат ту же ДНК, что и их родители, поскольку большинство одуванчиков размножаются бесполым путем.

Удобрение из одуванчика садоводы советуют использовать для подкормки клубники и земляники

Чем полезен настой из одуванчика для растений

С помощью одуванчика вы создадите жидкую растительную подкормку, богатую калием, которая особенно полезна для плодовых растений. А в листьях одуванчика больше витамина А, чем в шпинате!

Итак, сделаем настой из одуванчика для подкормки растений! Настой одуванчика подкормит ваш огород и сад, а именно перец, помидоры, огурцы, клубнику и землянику, розы и лилии.

Опытные садоводы не выбрасывают корни и стебли многолетних сорняков

Рецепт удобрения из одуванчика:

большую емкость, например 10-литровое ведро, наполовину заполните растениями;

залейте теплой водой, не доходя до верха 5-7 см (да будет место для брожения);

перемешайте и накройте крышкой, оставляя щель для воздухообмена;

оставьте на 2-4 недели, перемешивая раз в неделю;

процедите смесь через марлю;

перед применением удобрение из одуванчика разведите в пропорции 1:10 с отстоянной водой;

поливайте вокруг основы культурных растений (как удобрение) или даже опрыскайте листья (как биостимулятор).

Лучше всего для удобрения подойдет зеленая растительная масса

Удобрение получится лучше: полезные советы

Как отмечают садоводы, лучше всего бродит зеленая растительная масса, поэтому кроме одуванчика для приготовления настоя для подкормки растений можно взять скошенную траву, сорняки и ботву и добавить источник азота для усиления брожения.

Рецепт приготовления азотной составляющей для удобрения

возьмите столовую ложку карбамида (мочевины) или несколько колпачков жидкого гуматного удобрения (чёрного, имеющего запах аммиака);

смесь залейте водой;

закройте крышкой или завяжите полиэтиленом.

Отметим, что в удобрении из сорняков содержится много микроорганизмов. Итак, какую-то часть следует оставить для следующей «закваски» травы.

Напомним, колорадские жуки будут обходить ваш огород , если там будет расти петрушка или чеснок.

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