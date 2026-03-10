ТСН в социальных сетях

Какой сорняк способен снизить артериальное давление и снять усталость: не стоит от него избавляться

Это растение содержит много питательных веществ, его часто используют в народной медицине, а также в кулинарии.

Как растение снижает давление

Как растение снижает давление / © Фото из открытых источников

Большинство огородников привыкли бороться с сорняками, ведь они мешают росту культурных растений и забирают питательные вещества из почвы. Однако не все дикорастущие растения вредны. Некоторые из них обладают полезными свойствами и даже могут оказывать положительное влияние на здоровье человека. Одним из таких сорняков является растение, часто появляющееся на грядках и вдоль садовых дорожек. Многие безжалостно его вырывают, даже не догадываясь, что оно может помочь снизить артериальное давление и быстро восстановить силы после тяжелого дня.

Какой обычный сорняк может снизить артериальное давление

Это огородный портулак — небольшое растение с сочными листьями и стеблями. Он быстро разрастается и часто считается обычным сорняком. Однако во многих странах портулак ценят как полезное растение и даже добавляют в разные блюда. Его молодые листья имеют приятный слегка кисловатый вкус и содержат большое количество полезных веществ.

Растение содержит много витаминов и минералов, в частности:

  • витамин С;

  • магний;

  • калий;

  • антиоксиданты;

  • жирные кислоты омега-3.

Благодаря такому составу портулак может способствовать нормализации АД и поддерживать работу сердечно-сосудистой системы.

Листья этого растения содержат вещества, которые помогают организму быстрее восстанавливать силы. Калий и магний поддерживают работу мышц и нервной системы, что особенно важно после физической или эмоциональной нагрузки.

Именно поэтому в народной медицине портулак иногда используют для приготовления легких настоев или добавляют в салаты.

Как использовать портулак

Чаще молодые листья растения добавляют к свежим овощным салатам. Оно хорошо сочетается с огурцами, помидорами, зеленью и оливковым маслом.

Также портулак можно добавлять к супам или тушеным блюдам. В некоторых кухнях мира его даже маринуют.

