Какой сорт капусты посеять на рассаду в марте, чтобы получить крепкие всходы и кочаны до 10 кг

Когда и как сеять капусту "Мегатон"

Рассказываем, какой сорт семян капусты нужно выбрать, чтобы получить большой урожай, и он хранился до весны. Правильный сорт - это основа хорошего урожая.

Как выбирать сорт капусты

Выбор зависит от многих факторов - вашего региона, соответственно климата, условий выращивания, а также собственных предпочтений и вкуса.

Важно выбирать семена от надежных поставщиков. Если выбирать между гибридными и не гибридными семенами капусты, следует иметь в виду, что гибридные сорта обычно имеют лучшую устойчивость к болезням и лучшие показатели урожайности.

Для получения большого урожая и длительного хранения, среди других сортов капусты специалисты рекомендуют семена белокочанной капусты "Мегатон".

"Мегатон" – относится по характеристике к среднепоздним сортам и отличается от других сортов повышенной производительностью и урожайностью.

Кочаны этой капусты достигают веса 10 кг и, несмотря на то, что на дворе март, капуста хорошо хранится в погребе.

Эта капуста имеет высокие вкусовые качества в свежем виде, она сочная и хрустящая. Но стоит отметить, что в листьях содержится очень много сахара, в связи с чем "Мегатон" не подойдет для приготовления свежих салатов и некоторых кулинарных блюд, например, голубцов. Для квашения этот гибрид идеален.

Когда и как сеять капусту "Мегатон"

"Мегатон" — среднепоздняя капуста с вегетационным периодом 150 дней, поэтому сеять ее нужно сейчас. Если посеять ее на рассаду в середине марта можно вовремя убрать початки и положить на хранение.

Как сеять капусту:

Лучше сеять капусту в кассету, где эта рассада будет расти до самой высадки в грунт. Если ваш регион позволяет выращивать рассаду в парнике, то лучше пользоваться этой возможностью.

На этапе выращивания рассады капуста не требовательна к почве, поэтому можно использовать обычную почву для овощей из магазина. Чтобы сделать почву воздухопроницаемой, следует добавить к нему вермикулит из расчета один стакан на один литр грунта.

Из-за того, что семена уже предварительно обработаны производителем, то нужно сразу высевать на глубину в 1,5 см, оптимально сохранить расстояние между рядами 6-7 см, а расстояние между семенами – 5-6 см. В таком случае зеленым всходам хватит места до пикирования. Можно дополнительно простимулировать семена каким-нибудь стимулятором.

Далее, накройте емкость с семенами пленкой и поставьте на теплый подоконник. После того, как семена взойдут, снимите пленку и поставьте фитолампу. Заливать рассаду водой, равно как и перегревать ее не нужно, поскольку это может отрицательно сказаться на ее росте.

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