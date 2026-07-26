Какой церковный праздник в Украине 1 августа

Церковный праздник 1 августа / © pexels.com

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1 августа (14 августа), в православном календаре день памяти святых семерых мучеников Макавеев, матери их Соломии и старца Елеазара. Святые братья Макавеи жили в Иудее примерно в 166 году до нашей эры. В Священном Писании их имена не упоминаются, однако церковное предание называет их Авимом, Антонином, Гурием, Елеазаром, Евсевоном, Алимом и Маркеллом.

Во время гонений царь Антиох приказал привести братьев вместе с матерью их в суд. От них требовали только одного — нарушить Божий Закон и отведать запрещенное свиное мясо в знак отречения от веры.

Несмотря на страшные угрозы, братья отказались выполнить приказ царя. Один за другим они мужественно принимали пытки, поддерживая друг друга словами веры и надежды на воскресение. Они были убеждены, что телесная смерть не есть конец человеческой жизни, а Господь подарит вечную жизнь тем, кто останется Ему верен.

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Особенно поражают слова одного из братьев, обращенные к мучителям: они могут унести временную жизнь, но не способны отнять жизнь вечную, дарованную Богом.

Каждый из семи братьев был казнен на глазах у матери, однако ни один не отрекся от своей веры.

Не менее величественна фигура матери мучеников — святой Соломии. Она пережила страшное испытание: на ее глазах по очереди пытали и убивали всех семерых сыновей.

Вместо того чтобы умолять детей спасти себя ценой отречения от Бога, Соломия укрепляла их дух. Она напоминала, что жизнь дарована Господом, поэтому нужно оставаться Ему верными до конца.

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Перед смертью младшего сына царь Антиох пытался склонить его к отречению, обещая богатство, славу и высокое положение. Соломию просили убедить ребенка согласиться. Однако она сказала сыну совсем другое: остаться верным Богу и не бояться смерти.

После гибели всех детей сама Соломия тоже отошла к Господу. По церковному преданию, она либо умерла от пережитого горя, либо тоже приняла мученическую смерть.

Церковь почитает ее как одну из величайших матерей-христианок, хотя жила она еще до рождения Иисуса Христа. Ее жизнь стала примером материнской любви, которая ставит духовное спасение детей выше земной жизни.

Вместе с братьями Макавеями Церковь чествует и святого старца Елеазара.

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Он был известным книжником, учителем Закона и пользовался большим уважением среди иудеев. На момент ареста Елеазара было около девяноста лет.

Царские слуги, зная его авторитет, предложили компромисс. Они рекомендовали только сделать вид, что он ест запрещенное мясо, а на самом деле разрешали принести другую пищу. Таким образом, старец мог спасти жизнь.

Однако Елеазар отказался даже от притворного отречения. Он объяснил, что молодежь, увидев его пример, может подумать, что в старости он оставил Божий Закон. Поэтому другие также могут потерять веру.

Старец сказал, что лучше с честью умереть, чем своим поступком совратить ближних.

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После жестоких пыток он принял мученическую смерть, оставив потомкам пример несокрушимой совести и верности Божьим заповедям.

Хотя мученики Макавеи жили еще до пришествия Иисуса Христа, Церковь почитает их святыми. Они стали праведниками Ветхого Завета, которые своей жизнью засвидетельствовали веру в Бога и надежду на воскресение.

Церковный праздник 1 августа — день памяти преподобного Альфонса Лигури

Альфонс Мария де Лигуори родился 27 сентября 1696 года в итальянском городе Неаполь в благородной и богатой семье. Его отец был морским офицером, а мать отличалась глубоким благочестием и с ранних лет прививала детям любовь к Богу.

Будущий святой получил блестящее образование. Он изучал философию, литературу, музыку, латинский и греческий языки, а уже в 16 лет получил степень доктора гражданского и канонического права. Альфонс быстро стал одним из самых успешных адвокатов Неаполя и завоевал репутацию талантливого юриста.

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Карьера молодого адвоката складывалась блестяще, однако все изменило одно судебное дело. Из-за политического давления суд принял несправедливое решение, несмотря на безупречно подготовленную защиту.

Это событие стало переломным моментом в жизни Альфонса. Осознав суета земной славы и богатства, он оставил адвокатскую практику и решил посвятить себя Богу.

В 1726 году Альфонс был рукоположен в священники. С самого начала своего служения он работал среди беднейших слоев населения, помогая беспризорным, рабочим, заключенным и людям, которых общество часто оставляло без внимания.

1732 Альфонс Лигуори основал Конгрегацию Святейшего Избавителя (редемптористов).

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Главной миссией нового конгрегации стало провозглашение Евангелия людям, наиболее нуждающимся в духовной поддержке: жителям отдаленных сел, беднякам, больным и тем, кто не имел возможности регулярно участвовать в церковной жизни.

Редемптористы особое внимание уделяли миссионерской деятельности, проповедям, катехизации и духовному сопровождению верующих. Сегодня это конгрегация служит в десятках стран мира.

В 1762 году Альфонс был назначен епископом епархии Сант-Агата-деи-Готи.

Несмотря на слабое здоровье, он активно реформировал духовную жизнь своей епархии. Святой заботился о качественном образовании священников, поддерживал нуждающихся, лично посещал приходы и призывал духовенство к простоте и жертвенному служению.

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Даже в преклонном возрасте, страдая тяжелыми болезнями, Альфонс не прекращал писать богословские труды и переписываться со священниками, поддерживая их духовно.

Церковный праздник в Украине 1 августа по старому календарю

По старому календарю 1 августа в Украине чтили память преподобной Макрины. После смерти жениха Макрина решила посвятить свою жизнь Богу, сохранив обет целомудрия. Вместе с матерью она основала женское монашеское сообщество, где сестры жили в молитве, труде и взаимном служении.

Приметы 1 августа

Народные приметы 1 августа / © pexels.com

Ясный и солнечный день — осень будет теплой и сухой.

Дождь 1 августа — дождливой может быть и осень.

Утренний густой туман — к ясным и теплым погодам днем.

Что нельзя делать 1 августа

По народным верованиям, в этот день не стоит устраивать громкие развлечения, чрезмерные застолья и злоупотреблять алкоголем. Также советовали воздержаться от тяжелого физического труда, генеральной уборки и скоромной пищи, ведь идет пост. Особенно осуждалось нежелание помочь нуждающимся в поддержке, поскольку добрые дела в этот день считались залогом Божьего благословения.

Что можно делать 1 августа

По многовековой традиции, в день Медового Спаса верующие отправляются в храмы, чтобы благословить дары нового урожая. В праздничную корзину обычно кладут мед нового сбора, мак, воду и первые плоды, ставшие символами Божьей щедрости и благодарности за урожай.

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С этим праздником связан и давний обычай освящать источники, колодцы и другие водоемы. Во многих местностях после богослужения совершались крестные ходы к воде, где совершали особый чин освящения. Именно поэтому праздник получил народные названия Спас на воде или Мокрый Спас. Кроме того, оно открывает цикл трех августовских Спасов, поэтому его еще называют Первым Спасом.

Неотъемлемым атрибутом праздника является «маковийчик» — праздничный букет, состоящий из созревших коробочек мака и различных полевых трав и цветов. К нему часто добавляют полынь, мяту, колосья пшеницы, подсолнечник, васильки, бархатцы и другие растения. После освящения букет приносят домой и хранят у икон или над входом в дом как символ Божьей защиты и семейного благополучия.

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