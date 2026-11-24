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Какой церковный праздник в Украине 1 декабря
Что за церковный праздник празднуют в Украине по новому и старому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
1 декабря (14 декабря), в православном календаре день памяти святого пророка Наума. О его происхождении и личной жизни сохранилось немного сведений. В Библии пророк назван элкошитом, то есть человеком из местности Элкош.
Точное расположение этого поселения остается предметом дискуссий среди исследователей. Также нет достоверных исторических свидетельств о семье Наума, его детстве или обстоятельствах, при которых он получил пророческое призвание.
Основным источником сведений о святом является Книга пророка Наума, входящая в состав Ветхого Завета. Она состоит из трех глав и посвящена, прежде всего, Божьему суду над Ниневией.
Наум предрек во время, когда Ассирийская империя была одним из самых могущественных государств древнего Ближнего Востока. Ее правители покоряли соседние народы, захватывали территории и жестоко подавляли восстание.
Особое место в истории Ассирии занимала Ниневия. Город был крупным политическим, военным и культурным центром, известным своими укреплениями и роскошными дворцами.
Для многих покоренных народов Ниневия олицетворяла насилие, захватнические войны и несправедливость. Именно поэтому известие пророка Наума о ее будущем падении имело особое значение.
Наум жил после пророка Ионы, который, по библейскому рассказу, призвал жителей Ниневии к покаянию. Тогда жители города откликнулись на проповедь и изменили свое поведение. Однако впоследствии ассирийское государство снова стало символом жестокости и захватнической политики.
Церковный праздник в Украине 1 декабря по старому календарю
По старому календарю 1 декабря в Украине чтили память святых мучеников Платона и Романа. Святой Платон проповедовал христианство и открыто исповедовал веру в Иисуса Христа. За отказ отречься от своих убеждений он подвергся пыткам и принял мученическую смерть. Святой Роман, также пострадавший за веру, проявил мужество и непреклонность перед преследователями. Его подвиг стал примером искренней преданности Богу.
Приметы 1 декабря
Если 1 декабря тепло — начало зимы будет мягким.
Если дует сильный ветер — зима будет ветреной, с метелью и метелью.
Если в течение дня погода часто меняется, то зима будет переменной.
Что нельзя делать 1 декабря
По народным верованиям, в этот день не стоит пренебрегать образованием, откладывать занятия или небрежно обращаться с учебными материалами, ведь такое поведение якобы может привести к потере разума и мудрости.
Что можно делать 1 декабря
1 декабря верующие молятся святому пророку Науму, которого в народной традиции связывают с мудростью и обретением знаний. Его считают заместителем школьников, студентов, педагогов и учащихся. Именно с этим поверьем связана давняя поговорка: «Наум вразумляет».