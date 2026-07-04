Какой церковный праздник в Украине 10 июля

Церковный праздник 10 июля / © pexels.com

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10 июля (23 июля), в православном календаре день памяти преподобного Антония Печерского, Киевского. Антоний родился примерно в 983 году в городе Любече близ Чернигова. В крещении он получил имя Антипа. С юных лет отличался глубокой религиозностью и склонностью к уединению, что определило его будущий путь.

По преданию, он рано покинул светскую жизнь и отправился в поисках духовного совершенства в Византию — сначала в Константинополь, а затем на Афон, один из известнейших центров православного монашества.

На Святой Горе Афон Антоний принял монашеский постриг и жил в разных монастырях, перенимая опыт сурового подвижничества, молитвы и уединения. Там сформировался его идеал духовной жизни — полный отказ от мирского ради служения Богу.

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Афон стал для него школой монашеской дисциплины, которую впоследствии перенес на русскую почву.

Вернувшись на Русь, Антоний поселился в пещере на холмах над Днепром, близ Берестова. Это место явилось началом будущей Киево-Печерской лавры.

Его образ жизни быстро привлек последователей: вокруг Антония начали собираться ученики, стремившиеся подражать его аскезе. Так сформировалась первая монашеская община, впоследствии переросшая в организованный монастырь.

Когда братия выросла, Антоний благословил предназначение игумена для управления обителью, а сам уединился в другой пещере, продолжая духовный подвиг.

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Антоний прожил долгую жизнь, оставаясь в молитве и уединении. Умер примерно в 1073 году, в глубокой старости. Его погребение стало частью сакрального пространства Киево-Печерских пещер, которые и сегодня являются местом паломничества.

Церковный праздник 10 июля — день памяти святых 45 мучеников в Никополе Армянском, а еще святого мученика Франциска, Мутия и Рафаила, и тех, что с ними, в Дамаске убитых

45 мучеников Никопольских (Армянских) — это группа раннехристианских святых, пострадавших за веру в Иисуса Христа в начале IV века, во время жестоких гонений императора Лициния. События происходили в городе Никополь в Армении (историческая Малая Армения), который в то время был частью Римской империи. Во время правления соимператора Лициния (около 311–324 лет), продолжавшего гонения на христиан, в городе начались преследования верующих.

Многие христиане, узнав об арестах и пытках, сами явились к правителю, чтобы открыто засвидетельствовать свою веру во Христа.

Возглавили группу святых такие мужи, как Леонтий, Маврикий, Даниил, Антоний, Александр, Сисиний, Меней и Вирилад.

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Правитель (прокуратор Лисий) был поражен их мужеством и пытался заставить их отречься от Христа и принести жертвы языческим богам. Однако святые остались непоколебимыми в своей вере.

За это их подвергли жестоким пыткам: избиению камнями, заключению и другим мучениям. В темнице они не упали духом — напротив, молились и пели псалмы, укрепляя друг друга в терпении.

По преданию, ночью в темнице святым явился Ангел Господень, озаривший тюрьму светом и возвестивший, что их подвиг близится к завершению, а имена записаны на небесах.

Святые мученики Франциск, Мутий, Рафаил и их сомученики Дамаска — это группа из 11 христиан, принявших мученическую смерть в ночь с 9 на 10 июля 1860 года в городе Дамаск (Сирия). В их сонм входят также 8 францисканских монахов и священников. В 2024 году они были канонизированы Католической Церковью как святые мученики.

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События происходили во время волны межконфессионального насилия в Сирии Османа в 1860 году. В Дамаске вспыхнули массовые нападения на христианское население, разрушение кварталов и преследование общин.

Многие христиане искали убежищ во францисканском монастыре и церкви святого Павла в районе Баб-Тума — одном из центров христианской жизни города.

Нападавшие требовали отречься от христианской веры и принять ислам. Францис, Мутий и Рафаил, как и все остальные присутствующие, отказались.

По преданию, Франциск ответил от имени всех братьев словами, что они остаются христианами и готовы умереть за Христа.

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После этого все присутствовавшие были жестоко убиты прямо в храме и на территории монастыря.

Церковный праздник в Украине 10 июля по старому календарю

По старому календарю 10 июля в Украине чествовали память врача Самсона. Он был врачом по образованию, но оставил светскую жизнь и посвятил себя служению Богу и людям. Самсон открыл в Константинополе приют и больницу для бедных, где бесплатно лечил больных, объединяя медицинскую помощь с молитвой и милосердием.

После его смерти люди продолжали обращаться к нему как к небесному покровителю больных и врачей. В церковной традиции его память чтят как пример христианской медицины, милосердия и самопожертвования.

Приметы 10 июля

Народные приметы 10 июля / © pexels.com

Ясный и теплый день 10 июля — к долгому теплому лету без резких похолоданий.

Дождь этого дня — до влажного августа и возможных частых ливней во второй половине лета.

Утренний туман — в стабильную, спокойную погоду в ближайшие дни.

Что нельзя делать 10 июля

Возле воды не разрешалось ссориться или оставлять грязь, потому что верили, что это может смыть человеку добрую судьбу, здоровье и удачу. Также в этот день избегали стирки, уборки и стрижки, чтобы не «срезать» и не растерять жизненную силу.

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Что можно делать 10 июля

В народной традиции этот день называли Антонием Громоносцем, ведь именно на него часто выпадали грозы и раскаты летнего грома. Считалось, что в этот день особенная сила очищения: люди обязательно купались в воде и одевали свежую, чистую одежду — якобы это обеспечивало здоровье и защиту от недугов на весь год.

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