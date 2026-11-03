Какой церковный праздник в Украине 10 ноября

Церковный праздник 10 ноября / © pexels.com

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10 ноября (23 ноября), в православном календаре день памяти апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, кто с ними. Имя Эраста упоминается в Послании апостола Павла к римлянам. В 16-й главе апостол передает привет от Эраста, которого называет казначеем города (Рим. 16:23). В церковной передаче его связывают с Коринфом, где он занимал ответственный административный пост.

По православному житию, позже Эраст оставил светскую деятельность и служил в Иерусалимской Церкви, а позже стал епископом в Панеаде, городе в Палестине. Его жизнь стала примером того, как человек, имеющий опыт общественной и административной работы, мог посвятить себя служению христианской общине.

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Олимп, также называемый Олимпаном, принадлежал к апостолам от семидесяти. Его имя упомянуто в Послании апостола Павла к римлянам: «Приветствуйте Филолога и Юлию, Нирея и сестру его, и Олимпана, и всех святых с ними» (Рим. 16:15).

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Согласно церковному преданию, Олимп был спутником апостола Петра и вместе с ним отправился в Рим. В то время христианские общины подвергались преследованиям, а проповедование веры могло стоить человеку жизни.

Родион, известный также как Иродион или Иродиан, был родственником апостола Павла. В Послании к римлянам Павел передает ему приветствие (Рим. 16:11).

Церковное предание рассказывает, что Родион проповедовал христианство и обращал в новую веру иудеев и язычников. Его миссионерская деятельность была связана с городом Патры, где он, по житию, служил епископом.

По преданию, Родион подвергся жестокому нападению из-за своей проповеди, но выжил и продолжил служение. Позже он отправился в Рим вместе с апостолом Петром. Там Родион погиб мученической смертью во время преследований во время правления Нерона.

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Сосипатр, также называемый Сосипатром, происходил из Ахаи — исторической области Древней Греции. Апостол Павел вспоминает его среди тех, кто передает приветствие христианам Рима (Рим. 16:21).

По церковному преданию, Сосипатр был учеником Павла и стал епископом Иконии, города в Малой Азии. Там он проповедовал Евангелие, учил новообращенных и поддерживал христианскую общину.

Кварт, также называемый Квартой или Квартом, упоминается в Послании к римлянам. Павел передает привет от него, называя его братом в вере (Рим. 16:23).

Согласно церковному преданию, Кварт стал епископом Бейрута, древнего города на побережье Средиземного моря. Он проповедовал среди местных жителей, обращал язычников в христианство и подвергся многочисленным испытаниям через свою деятельность.

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Тертий занимает особое место среди сподвижников апостола Павла. В Послании к римлянам он сам называет свое имя: «Приветствую вас в Господе и я, Тертий, написавший это письмо» (Рим. 16:22).

Это упоминание позволяет утверждать, что Тертий исполнял роль писца, который записывал слова Павла. Именно благодаря его труду одно из важнейших посланий Нового Завета было зафиксировано в письменной форме.

Церковный праздник в Украине 10 ноября по старому календарю

По старому календарю 10 ноября в Украине чтили память святой великомученицы Параскевы. Она родилась в семье благочестивых христиан, которые особенно почитали день пятницы — в память о страданиях Иисуса Христа, поэтому дочь назвали Параскевой, что с греческой означает «пятница». По церковному преданию, Параскева посвятила жизнь проповеди христианской веры. За отказ отречься от Христа она подверглась жестоким пыткам и приняла мученическую смерть.

Приметы 10 ноября

Народные приметы 10 ноября / © pexels.com

Солнечно и ясно — зима будет теплой.

Облачно в середине декабря ударят сильные морозы.

Утренний туман — ожидается оттепель.

Что нельзя делать 10 ноября

По народным верованиям, в этот день лучше отложить генеральную уборку и не выносить из дома мусор, чтобы вместе с ним не вынести семейное благополучие. Не рекомендовали и отправляться в дальний путь: осенняя непогода могла усложнить путешествие. Родионов день считали временем для спокойных домашних дел, поэтому наши предки старались не суетиться без надобности и избегать рискованных замыслов.

Что можно делать 10 ноября

В народном календаре 10 ноября известен как праздник Родиона и Ераста, или Родионов день. С этой датой связывали обычай приносить в храм хлеб и соль для освящения. Считалось, что такие продукты обладают особой силой: ими угощали домашних животных, чтобы те оставались здоровыми, а сами хозяева пробовали освященный хлеб как оберег от болезней и нужд. Также существовало поверье, что угощение хлебом и солью поможет помириться с людьми, с которыми давно не удавалось найти общий язык.

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