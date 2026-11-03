ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
20
Время на прочтение
4 мин

Какой церковный праздник в Украине 10 ноября

Что за церковный праздник празднуют в Украине по новому и старому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Церковный праздник 10 ноября

Церковный праздник 10 ноября / © pexels.com

10 ноября (23 ноября), в православном календаре день памяти апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, кто с ними. Имя Эраста упоминается в Послании апостола Павла к римлянам. В 16-й главе апостол передает привет от Эраста, которого называет казначеем города (Рим. 16:23). В церковной передаче его связывают с Коринфом, где он занимал ответственный административный пост.

По православному житию, позже Эраст оставил светскую деятельность и служил в Иерусалимской Церкви, а позже стал епископом в Панеаде, городе в Палестине. Его жизнь стала примером того, как человек, имеющий опыт общественной и административной работы, мог посвятить себя служению христианской общине.

Олимп, также называемый Олимпаном, принадлежал к апостолам от семидесяти. Его имя упомянуто в Послании апостола Павла к римлянам: «Приветствуйте Филолога и Юлию, Нирея и сестру его, и Олимпана, и всех святых с ними» (Рим. 16:15).

Согласно церковному преданию, Олимп был спутником апостола Петра и вместе с ним отправился в Рим. В то время христианские общины подвергались преследованиям, а проповедование веры могло стоить человеку жизни.

Родион, известный также как Иродион или Иродиан, был родственником апостола Павла. В Послании к римлянам Павел передает ему приветствие (Рим. 16:11).

Церковное предание рассказывает, что Родион проповедовал христианство и обращал в новую веру иудеев и язычников. Его миссионерская деятельность была связана с городом Патры, где он, по житию, служил епископом.

По преданию, Родион подвергся жестокому нападению из-за своей проповеди, но выжил и продолжил служение. Позже он отправился в Рим вместе с апостолом Петром. Там Родион погиб мученической смертью во время преследований во время правления Нерона.

Сосипатр, также называемый Сосипатром, происходил из Ахаи — исторической области Древней Греции. Апостол Павел вспоминает его среди тех, кто передает приветствие христианам Рима (Рим. 16:21).

По церковному преданию, Сосипатр был учеником Павла и стал епископом Иконии, города в Малой Азии. Там он проповедовал Евангелие, учил новообращенных и поддерживал христианскую общину.

Кварт, также называемый Квартой или Квартом, упоминается в Послании к римлянам. Павел передает привет от него, называя его братом в вере (Рим. 16:23).

Согласно церковному преданию, Кварт стал епископом Бейрута, древнего города на побережье Средиземного моря. Он проповедовал среди местных жителей, обращал язычников в христианство и подвергся многочисленным испытаниям через свою деятельность.

Тертий занимает особое место среди сподвижников апостола Павла. В Послании к римлянам он сам называет свое имя: «Приветствую вас в Господе и я, Тертий, написавший это письмо» (Рим. 16:22).

Это упоминание позволяет утверждать, что Тертий исполнял роль писца, который записывал слова Павла. Именно благодаря его труду одно из важнейших посланий Нового Завета было зафиксировано в письменной форме.

Церковный праздник в Украине 10 ноября по старому календарю

По старому календарю 10 ноября в Украине чтили память святой великомученицы Параскевы. Она родилась в семье благочестивых христиан, которые особенно почитали день пятницы — в память о страданиях Иисуса Христа, поэтому дочь назвали Параскевой, что с греческой означает «пятница». По церковному преданию, Параскева посвятила жизнь проповеди христианской веры. За отказ отречься от Христа она подверглась жестоким пыткам и приняла мученическую смерть.

Приметы 10 ноября

Народные приметы 10 ноября / © pexels.com

Народные приметы 10 ноября / © pexels.com

  • Солнечно и ясно — зима будет теплой.

  • Облачно в середине декабря ударят сильные морозы.

  • Утренний туман — ожидается оттепель.

Что нельзя делать 10 ноября

По народным верованиям, в этот день лучше отложить генеральную уборку и не выносить из дома мусор, чтобы вместе с ним не вынести семейное благополучие. Не рекомендовали и отправляться в дальний путь: осенняя непогода могла усложнить путешествие. Родионов день считали временем для спокойных домашних дел, поэтому наши предки старались не суетиться без надобности и избегать рискованных замыслов.

Что можно делать 10 ноября

В народном календаре 10 ноября известен как праздник Родиона и Ераста, или Родионов день. С этой датой связывали обычай приносить в храм хлеб и соль для освящения. Считалось, что такие продукты обладают особой силой: ими угощали домашних животных, чтобы те оставались здоровыми, а сами хозяева пробовали освященный хлеб как оберег от болезней и нужд. Также существовало поверье, что угощение хлебом и солью поможет помириться с людьми, с которыми давно не удавалось найти общий язык.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie