Какой церковный праздник в Украине 10 октября

Церковный праздник 10 октября / © pexels.com

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10 октября (23 октября), в православном календаре день памяти мучеников Евлампия и Евлампии, сестры его. Евлампий родился в Никомидии и вместе со своей сестрой Евлампией исповедовал христианство. Это было время, когда христиане подвергались жестоким преследованиям: от них требовали приносить жертвы языческим богам, а за отказ могли заключить, истязать или казнить.

Когда в Никомидии начались гонения, часть христиан покинула город и скрывалась в окрестных местностях. Среди них был и Евлампий.

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Однажды он пришел в город, чтобы приобрести еду для скрывавшихся христиан. Там юноша увидел приказ правителя, предусматривавший наказание для исповедующих христианство. По преданию, Евлампий открыто высмеял этот указ, после чего был схвачен и приведен на суд.

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Правитель пытался убедить молодого христианина отказаться от своей веры и поклониться языческим богам. Евлампий не согласился, поэтому его подвергли пыткам.

Узнав, что ее брата пытают за веру, Евлампия пришла сама к месту суда. Она открыто заявила, что тоже является христианкой и готова разделить судьбу брата.

По церковному преданию, Евлампий поддерживал сестру, напоминая ей о вечной жизни и призывая не бояться страданий.

Правитель отдал приказ пытать обоих. Жития святых рассказывают о многочисленных испытаниях, которые испытали брат и сестра, однако они не согласились отречься от Христа.

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Предание также повествует, что устойчивость Евлампии и Евлампии произвела сильное впечатление на людей, наблюдавших за их мучениями. Увидев их верность вере, другие христиане также открыто заявили о себе.

В конце концов Евлампия умерла от перенесенных мучений, а Евлампия, по одной из версий жития, казнили мечом. Вместе с ними мученическую смерть приняли и другие христиане.

Церковный праздник в Украине 10 октября по старому календарю

По старому календарю 10 октября в Украине чтили память мученика Калистрата и жены его. По церковному преданию, Калистрат был воином и тайно исповедовал христианство. Когда товарищи узнали его веру, его выдали военачальнику. Калистрат отказался принести жертву языческим богам, за что подвергся тяжким пыткам. Устойчивость мученика поразила других воинов. Увидев его мужество, 49 воинов также уверовали во Христа. Именно их называют «женой» Калистрата, то есть его товарищами и сподвижниками, а не женой в современном смысле слова.

Приметы 10 октября

Народные приметы 10 октября / © pexels.com

Если листья с деревьев еще не опали — зима придет нескоро.

Если листья быстро и обильно опадают — ждали раннюю и холодную зиму.

Дождь 10 октября предвещал затяжную сырую осень.

Что нельзя делать 10 октября

По поверьям, 10 октября не стоит давать соседям или знакомым спички и свечи. Люди верили, что вместе с огнем можно ненароком отдать домашний уют, достаток и семейное согласие.

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Что можно делать 10 октября

В народном календаре этот день известен как Евлампий. Наши предки внимательно присматривались к погоде и природе, ведь верили, что сейчас можно понять, чего ждать от грядущей зимы.

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