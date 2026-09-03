Какой церковный праздник в Украине 10 сентября

Церковный праздник 10 сентября / © pexels.com

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10 сентября (23 сентября), в православном календаре день памяти святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. Минодора, Митродора и Нимфодора родились в христианской семье в Вифинии. Они с детства придерживались христианской веры и стремились посвятить свою жизнь молитве.

Сестры были очень близки между собой. Они решили покинуть светскую жизнь и поселились недалеко от города Пруссы, где уединились в разных местах для молитвы. Там они проводили время в посте, духовных размышлениях и служении Богу.

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Впоследствии об их набожности стало известно местным жителям. Люди стали обращаться к сестрам с просьбами о молитве, а их преданность христианской вере привлекла внимание представителей власти.

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В тот период в Римской империи христиане подвергались преследованиям. По преданию, правитель области приказал привести сестер в суд и заставить их отказаться от христианской веры.

Сначала к правителю привели Минодору. Ей предлагали отречься от Христа и получить богатство и почетное положение. Однако девушка осталась непоколебимой. После жестоких пыток она погибла за свою веру.

После смерти Минодоры в суд привели Митродору. Ее также пытались убедить отказаться от христианства, но сестра не подверглась угрозам и не отреклась от Бога.

Последней предстала перед правителем Нимфодора. Увидев, что ее сестры погибли, она не испугалась и тоже осталась верна Христу. Нимфодора приняла мученическую смерть.

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Церковный праздник в Украине 10 сентября по старому календарю

По старому календарю 10 сентября в Украине чтят память Моисея Мурина. Он жил в IV веке в Египте. В молодости он вел греховную жизнь, но потом искренне покаялся, принял христианство и стал монахом. Моисей Мурин известен своим суровым подвижничеством, молитвами и борьбой с искушениями.

Приметы 10 сентября

Народные приметы 10 сентября / © pexels.com

Сухая погода в этот день — до поздних осенних заморозков.

Листья на дубах крепко держатся — ждали холодной зимы.

Белая плесень вдоль лесных троп — к богатому урожаю грибов.

Что нельзя делать 10 сентября

Одним из главных запретов этого дня считали беспорядок в доме. Считалось, что грязь, разбросанные вещи и заброс могут навлечь на семью недоразумения, ссоры и постоянные конфликты. Поэтому день советовали начинать с уборки и наведения порядка в доме.

Что можно делать 10 сентября

С этого дня, по народным представлениям, уже разрешалось приступать к заготовке рябины. Наши предки относились к этому дереву с особым уважением и считали его символом женской силы. Рябиновыми веточками украшали невест, использовали их во время свадебных обрядов и верили, что дерево способно укреплять супружеские отношения. Также рябине приписывали особую магическую силу — якобы она могла открыть человеку дар предвидения.

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