Какой церковный праздник в Украине 11 августа

Церковный праздник 11 августа / © Pixabay

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11 августа (24 августа), в православном календаре день памяти святого мученика и архидиакона Евпла. Святой Евпл жил в городе Катания на острове Сицилия (по другим источникам — в окрестностях этого города). Он служил архидиаконом местной христианской общины. В первые века христианства архидьяконы были ближайшими помощниками епископов. Они заботились о нуждающихся, участвовали в богослужениях, обучали людей основам веры и помогали распространять христианское учение.

Евпл отличался глубоким благочестием, милосердием и искренней любовью к людям. Он не только совершал церковное служение, но и открыто проповедовал Евангелие, призывая язычников принять христианскую веру.

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Жизнь святого пришлась во время правления императоров Диоклетиана и Максимиана, когда Римская империя переживала одну из самых масштабных волн гонений на христиан. В 303 году были изданы указы, предписывающие разрушать храмы, сжигать Священное Писание и принуждать верующих приносить жертвы языческим богам.

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За отказ выполнять эти приказы христиан ждали заключения, пытки или смертная казнь.

Однажды Евпла схватили во время проповеди. По преданию, в руках он держал книгу Евангелия. Когда его привели к правителю, тот приказал отречься от Христа и принести жертву идолам.

Однако архидиакон ответил, что признает только одного истинного Бога и не может поклоняться творению человеческих рук. Даже под угрозой смерти он не согласился отречься от своей веры.

За непоколебимость Евпла подвергли жестоким пыткам. Его избивали, морили голодом и всячески пытались заставить отказаться от христианства. Но даже во время страданий он не переставал молиться и прославлять Господа.

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Перед казнью святому позволили сказать последнее слово. Он вновь засвидетельствовал свою веру в Иисуса Христа, призвал присутствующих обратиться к истине и поблагодарил Бога за возможность пострадать за Его имя.

После этого мученик был усечен мечом. По церковному преданию, произошло это около 304 года.

Церковный праздник в Украине 11 августа по старому календарю

По старому календарю 11 августа в Украине чтили память мученика Калиника. Калиника жестоко пытали, требуя отречься от веры и принести жертву языческим богам. Однако он остался непоколебимым в своих убеждениях. За отказ поклониться идолам мученика приговорили к смертной казни: его сожгли заживо. По церковному преданию святой мужественно принял смерть, не прекращая молиться Господу.

Приметы 11 августа

Народные приметы 11 августа / © pexels.com

Ясный и солнечный день — осень будет теплой и сухой.

Дождь 11 августа предвещает затяжную непогоду и дождливую осень.

Обильная утренняя роса — в ясную и жаркую погоду.

Что нельзя делать 11 августа

По народным верованиям, души умерших предков могли навестить мир живых и наказать тех, кто злоупотреблял спиртным. Также люди избегали походов на болота и кладбища, ведь верили, что именно в этот день граница между миром живых и потусторонним миром становится особенно тонкой, открывая путь для сверхъестественных сил.

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Что можно делать 11 августа

В народе этот день особое внимание уделяли домашним и беспризорным животным. Хозяева старались хорошо накормить скот, позаботиться о его здоровье, почистить и при необходимости полечить. Добрым делом также считалось приютить заброшенное животное. Кроме того, именно в этот период традиционно приступали к стрижке овец.

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