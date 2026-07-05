Какой церковный праздник в Украине 11 июля

Церковный праздник 11 июля / © pexels.com

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11 июля (24 июля), в православном календаре Переставление блаженной Ольги, княгини Киевской. Ольга Киевская умерла примерно в 969 году в Киеве, завершив долгий и определяющий путь правительницы, реформаторши и духовной первопроходчицы. Ее фигура занимает особое место в истории, ведь именно она стала первой из правителей Руси, принявшей христианство и заложившей основы будущей христианизации государства.

После возвращения из Константинополя, где княгиня приняла крещение, Ольга посвятила себя утверждению новой веры в собственной обстановке и государственной среде. Она воспитывала своего внука Владимира в духе христианской морали, хотя сама не смогла увидеть официальное крещение Руси.

Ее последние годы прошли в молитве, милосердии и духовном служении. Летописи подчеркивают ее мудрость, сдержанность и глубокую внутреннюю сосредоточенность на духовной жизни.

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Церковный праздник 11 июля — день памяти святой мученицы и всехвальной Евфимии.

По преданию, Евфимия происходила из благочестивой семьи. Она с юных лет отличалась глубокой верой, чистотой сердца и стремлением к духовной жизни. Несмотря на искушения светской жизни и социальные ожидания того времени, она сознательно избрала путь служения Христу.

Ее внутренний выбор стал основой дальнейшего подвига: отказ отречься от веры не был мгновенным актом, а результатом глубокой духовной зрелости.

Во время гонений на христиан Евфимия была арестована вместе с другими верующими. Она подверглась жестоким пыткам, однако оставалась непоколебимой в своей вере.

Особое место в ее житии занимает история суда, когда правители пытались заставить ее отречься от Христа, обещая свободу и богатство. Однако праздники отказались от каких-либо компромиссов.

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Согласно преданию, ее казнили из-за мученической смерти, принятой с молитвой и духовным миром. Этот акт стал свидетельством ее абсолютной преданности Богу.

Самым известным событием, связанным с Евфимией, является чудо, которое произошло во время Четвертого Вселенского собора в Халкидоне (451 год). В это время ее мощи были положены в храме, и, по преданию, она показала истинность православного вероучения.

Когда возник богословский спор между православными и монофизитами, оба изложили свои исповедания веры в ее гробнице. После молитвы гроб открылся, и Евфимия словно подала православное исповедание, подтвердив истину церковного учения.

Это событие укрепило ее почитание как небесной покровительницы истины.

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Церковный праздник в Украине 11 июля по старому календарю

По старому календарю 11 июля в Украине чтили память мученика Кира. По преданию, он жил в III-IV веках в Александрии. Кир был врачом и лечил людей не только знанием медицины, но и молитвой, сочетая врачебное служение с христианской верой. Во время гонений на христиан он открыто исповедовал Христа и за это подвергся преследованиям, а впоследствии — мученической смерти.

Приметы 11 июля

Народные приметы 11 июля / © pexels.com

Если утром 11 июля много росы, день будет жарким и ясным, а лето еще долго будет держать тепло.

Если ветер меняет направление несколько раз в день — ждите неустойчивую погоду в ближайшую неделю.

Громкое пение птиц утром — в хорошую, сухую погоду.

Что нельзя делать 11 июля

В этот день не одобряли лишнюю домашнюю суету и тяжелую рутинную работу — стирку, уборку или шитье считали неуместными. Также не рекомендовали ничего выносить из дома и одалживать — ни денег, ни продуктов, ведь вместе с этим, по поверьям, могло «уйти» благополучие и достаток из дома.

Что можно делать 11 июля

День Ольги в народной традиции считали особенно благоприятным для любых работ с землей и растениями. В это время охотно пересаживали цветы, подкармливали грядки, пололи огород — верили, что все сделанное 11 июля на земле дает усиленный результат и приносит двойную отдачу.

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