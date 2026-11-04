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Разное
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Какой церковный праздник в Украине 11 ноября

Что за церковный праздник празднуют в Украине по новому и старому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Церковный праздник 11 ноября

Церковный праздник 11 ноября / © pexels.com

11 ноября (24 ноября), в православном календаре день памяти мучеников Мины, Виктора и Винкентия. Святой великомученик Мина жил во времена правления римских императоров Диоклетиана и Максимиана, в конце III — начале IV века. Он родился в Египте и служил в римском войске. Согласно церковному преданию, его подразделение находилось в Котиаеве, городе во Фригии — исторической области Малой Азии.

Мина получил военный опыт, однако все больше его беспокоило преследование христиан. Императорские власти требовали от подданных выполнять языческие религиозные обряды, а отказ мог привести к наказанию.

Не желая участвовать в действиях, противоречивших его убеждениям, Мина оставил военную службу и уединился в горах. Там он проводил время в молитве, посте и духовных размышлениях.

Впоследствии святой узнал о праздновании, во время которого в городе собиралось много людей. Он пришел туда и открыто заявил о своей вере в Иисуса Христа. Такой поступок привлек внимание представителей власти, приказавших арестовать его.

За житием, Мину подвергли допросам и жестоким пыткам, пытаясь заставить его отречься от христианства. Однако он оставался непоколебимым. В конце концов, святого казнили из-за усечения головы. Православный календарь Православной церкви Украины датирует его мученическую смерть 304 годом.

Святой мученик Виктор жил во II веке, во время правления римского императора Марка Аврелия или в период, который церковное предание связывает с его преемником Антонином Пием. Его житие относят к событиям в Дамаске, где он служил воином.

Когда начались преследования христиан, Виктор отказался приносить жертвы языческим богам. Для римской власти такой отказ мог расцениваться как неповиновение в установленном порядке. Воина арестовали и начали пытать, требуя от него отречься от веры.

Церковная передача рассказывает о чрезвычайной жестокости испытаний: Виктору отрубили пальцы и ослепили его. Несмотря на страдание, он не согласился отказаться от своих убеждений.

Святой Винкентий, которого также называют Викентием Сарагосским, жил на территории современной Испании в конце III — начале IV века. Он родился в городе Уэска и получил образование, которое помогло ему в церковном служении.

Винкентий был диаконом епископа Валерия Сарагосского. Его обязанностями были помощь в церковной жизни, проповедование христианского учения и служение общине. По церковному преданию, он отличался красноречием и умением убедительно объяснять христианскую веру.

В начале IV века при императоре Диоклетиане Римская империя переживала одно из самых масштабных преследований христиан. Винкентия и епископа Валерия арестовали и доставили к представителям власти.

Из-за состояния здоровья Валерий не мог в полной мере отвечать на обвинения, потому Винкентий говорил от имени обоих. Он не скрывал своих убеждений и отказался отречься от Христа.

Церковный праздник 11 ноября — день памяти преподобного Теодора Студита

Теодор родился около 759 г. в Константинополе, столице Византийской империи. Его родители, Фотин и Феоктиста, принадлежали к зажиточной семье и были набожными христианами. Отец работал в финансовой администрации империи, а мать уделяла большое внимание религиозному воспитанию детей.

Будущий святой получил хорошее образование: изучал риторику, философию и богословие. В этот период Византия переживала споры по почитанию икон. Часть императоров поддерживала иконоборчество — движение против использования священных изображений в религиозной жизни.

Семья Теодора придерживалась православного учения и поддерживала почитание икон. Под влиянием своего дяди Платона, бывшего настоятелем монастыря, Теодор решил посвятить жизнь монашеству. Около 780 года он покинул светскую жизнь и вступил в монастырскую общину.

Впоследствии Теодор вместе с Платоном приобщился к развитию монастыря Саккудион в Вифинии, недалеко от горы Олимп в Малой Азии. Там он углублял духовные знания, овладевал монашеской дисциплиной и готовился к будущему служению.

794 Теодор стал настоятелем монастыря Саккудион после того, как Платон отошел от руководства общиной. Он требовал от монахов соблюдения монастырских правил, регулярной молитвы, совместного богослужения, труда и изучения Священного Писания.

Его взгляды исходили из убеждения, что духовная жизнь нуждается в четком порядке и личной ответственности. Монахи должны были участвовать в совместном труде, соблюдать умеренность и выполнять возложенные на них обязанности.

Из-за политической нестабильности и угрозы арабских нападений 799 года Теодор вместе с братией перебрался в Константинополь. Там он возглавил Студийский монастырь, основанный ранее римским консулом Студием.

Под его руководством монастырь превратился в один из ведущих духовных и интеллектуальных центров Византии. Теодор привел в порядок жизнь общины, развил систему обучения и уделял внимание переписыванию рукописей. Установленные им правила повлияли на организацию многих православных монастырей, в частности, в славянских странах.

Теодор Студит оставил после себя значительное литературное и богословское наследие. Он писал трактаты в защиту почитания икон, наставления для монахов, проповеди, гимны и многочисленные письма.

Церковный праздник в Украине 11 ноября по старому календарю

По старому календарю 11 ноября в Украине чтили память святой мученицы Анастасии Римской. По церковному преданию, святая Анастасия жила в Риме и пострадала за христианскую веру во время преследований за императора Диоклетиана. Она отказалась отречься от Христа, несмотря на угрозы и пытки, за что приняла мученическую смерть.

Приметы 11 ноября

Народные приметы 11 ноября / © pexels.com

Народные приметы 11 ноября / © pexels.com

  • Сильный ветер — зима будет суровой, а ненастье может продолжаться до Николая.

  • Дождь в этот день — по примете, теплая погода продержится до Введения.

  • Снег выпал и не тает — зима будет ранней и морозной.

Что нельзя делать 11 ноября

Наши предки верили, что дом в этот день должен быть чистым и благоустроенным. Немытую посуду, мусор и беспорядок в доме считали плохими знаками, которые якобы могли принести семье болезни, заботы и неудачи.

Что можно делать 11 ноября

В народном календаре 11 ноября известно как день Федора Студита, которого также называют Федором Морозом. По древним верованиям, именно этот святой отвечает за зимние холода и снегопады. Люди обращались к нему с просьбами о снежной зиме и достаточно мягких морозах, а к этой дате стремились справиться с последними сезонными работами.

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