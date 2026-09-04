Какой церковный праздник в Украине 11 сентября

Церковный праздник 11 сентября / © unsplash.com

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11 сентября (24 сентября), в православном календаре день памяти преподобной Теодоры Александрийской. Преподобная Теодора жила в Александрии примерно в V веке. Она была замужем и, по преданию, имела мужчину, с которым жила в достатке. Однако однажды женщина поддалась искушению и изменила мужу.

Впоследствии Теодора осознала свой грех и почувствовала глубокое раскаяние. Она не могла обрести душевного покоя и решила посвятить свою дальнейшую жизнь покаянию и молитве.

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Сначала Теодора обратилась за духовным советом. Осознав, что искреннее покаяние может изменить человека, он решил оставить прошлое позади и начать совсем другую жизнь.

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Чтобы мужчина не смог ее найти, Теодора покинула дом. Она переоделась в мужскую одежду, изменила внешность и назвала себя Феодором.

Под этим именем она пришла в мужской монастырь и попросила принять ее в братию. Никто не догадывался, что перед ними действительно женщина.

В монастыре Теодора жила очень скромно. Она много молилась, выполняла тяжелую работу, постилась и терпеливо переносила все испытания. Ее жизнь стала путём постоянного покаяния и смирения.

Однажды Теодора, которую все считали мужчиной, возвели тяжкое клеветническое обвинение. Женщина, которая жила неподалеку от монастыря, родила ребенка и заявила, что отцом является монах Феодор.

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Теодора не стала оправдываться и не открыла свою подлинную тайну. Она смиренно приняла обвинения и была изгнана из монастыря.

Ребенка оставили вместе с ним. Теодора не отказалась от мальчика и принялась самостоятельно его воспитывать. Она жила в нищете, терпела голод и нужды, однако не роптала на свою судьбу.

Через несколько лет, увидев ее терпение и повиновение, монахи позволили Теодори вернуться в монастырь вместе с ребенком.

До конца жизни никто из братии не знал, что монах Феодор действительно был женщиной. Лишь после смерти преподобной открылась ее тайна.

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Тогда монахи поняли, сколь велико было ее смирение. Теодора могла оградить себя от несправедливых обвинений, однако не совершила этого, поскольку считала все испытания частью своего пути покаяния.

По преданию, ее муж также впоследствии узнал судьбу жены. Осознав, каким был ее духовный подвиг, он оставил мирскую жизнь и посвятил себя служению Богу.

Церковный праздник в Украине 11 сентября по старому календарю

По старому календарю в Украине 11 сентября чествовали Усекновение председателя Иоанна Крестителя. Согласно Евангелию, Иоанн Креститель открыто разоблачал царя Ирода Антипу за незаконный брак с Иродиадой, женой его брата. Во время пира дочь Иродиады Саломия своим танцем так понравилась Ироду, что он пообещал исполнить любое ее желание. По совету матери девушка попросила голову Иоанна Крестителя. Царь приказал выполнить ее просьбу.

Приметы 11 сентября

Народные приметы 11 сентября / © pexels.com

Если 11 сентября гремит гром, осень будет долгой и теплой.

Журавли улетают в теплые края — ожидали раннего похолодания и зимы.

Гуси летят в тёплые края — к дождливой погоде.

Что нельзя делать 11 сентября

Не советовали в этот день и бездельничать — день стоило провести в работе и полезных делах. Отдельно предостерегали от чужих вещей, найденных на земле: по поверьям, если поднять такой предмет, вместе с ним можно навлечь на себя чужие проблемы, болезни или негатив.

Что можно делать 11 сентября

Наши предки заметили, что в этот день почитается память мучеников. Наши предки собирались за общим столом, общались и готовили разнообразные блюда из капусты. Именно поэтому особое место в меню этого дня занимали голубцы, капустняк и другие капустные яства.

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