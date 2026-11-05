Какой церковный праздник в Украине 12 ноября

Церковный праздник 12 ноября / © pexels.com

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12 ноября (25 ноября), в православном календаре день памяти священномученика Иосафата, архиепископа Полоцкого. Будущий святой родился около 1580 года во Владимире-Волынском, ныне город Владимир в Волынской области Украины. При рождении он получил имя Иоанн. Его родителями были Гавриил и Мария Кунцевичи, воспитывавшие сына в православной христианской традиции.

С детства Иоанн проявлял особый интерес к церковной жизни. Он посещал богослужение, интересовался Священным Писанием и стремился глубже познать христианскую веру. Впоследствии духовные искания определили его жизненный путь.

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В 1596 году, примерно в шестнадцатилетнем возрасте, юноша отправился в Вильно — современный Вильнюс. Там он учился купеческому делу у торговца Якинта Поповича. Однако перспектива успешной торговли не стала для него главной целью. Иоанн все больше склонялся к монашеству, молитве и служению Богу.

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Важным историческим фоном его молодости была Берестейская церковная уния в 1596 году. Часть епископов Киевской митрополии вступила в единство с Римским престолом, сохранив византийский обряд и восточные церковные традиции. Это событие стало одним из центральных вопросов религиозной жизни Речи Посполитой и одновременно вызвало острые споры между сторонниками и противниками унии.

В 1604 году Иван Кунцевич поступил в монастырь Пресвятой Троицы в Вильнюсе. Во время монашеского пострига он получил имя Иосафат. Этот шаг означал начало нового этапа его жизни, посвященного молитве, духовному совершенствованию и церковному служению.

Иосафат отличался строгим аскетизмом, дисциплиной и преданностью богослужениям. Он много времени проводил в молитве, изучал богословские труды и соблюдал монашеские правила. В то же время, его духовные стремления сочетались с практической деятельностью: он хотел восстановить монастырскую жизнь и укрепить сообщество монахов.

В 1614 году Иосафат стал архимандритом монастыря Пресвятой Троицы в Вильнюсе. Его деятельность привлекла внимание церковного руководства, и вскоре он получил новые ответственные обязанности.

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В 1623 году Иосафат прибыл в Витебск во время пастырской визитации. Напряжение между сторонниками унии и ее противниками того времени было особенно острым. Ситуацию обостряли споры по поводу церковной власти, богослужений и права пользования храмами.

12 ноября 1623 года против архиепископа выступила разъяренная толпа. Иосафата жестоко избили и убили. По историческим свидетельствам его тело бросили в воду. Так завершилась жизнь архиепископа, которому было примерно 43 года.

Церковный праздник в Украине 12 ноября по старому календарю

По старому календарю 12 ноября в Украине чтили память священномученика Зиновия и его сестры, мученицы Зиновии. Зиновий был епископом и прославился милосердием, мудростью и преданностью Христу. Во время преследований христиан при императоре Диоклетиане его схватили и заставляли отречься от веры. Сестра Зиновия добровольно разделила его страдания. Оба подверглись пыткам и приняли мученическую смерть за свою веру.

Приметы 12 ноября

Народные приметы 12 ноября / © pexels.com

Утром туман — ожидается потепление.

Утренняя морось — вечером возможны заморозки.

Облака плывут против ветра — скоро пойдет снег.

Что нельзя делать 12 ноября

Согласно народным верованиям, 12 ноября не стоит покупать новую обувь, ведь такая покупка якобы может повлечь за собой ссоры с близкими или проблемы в личной жизни. Не советовали и отправляться в дальний путь, опасаясь препятствий и неудачных обстоятельств. Важные решения также пытались отложить на другой день, считая, что спешка в этот день может привести к нежелательным последствиям.

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Что можно делать 12 ноября

В этот период часто выпадает первый снег. На эту дату также приходилось завершение свадебного сезона: последующие браки традиционно откладывались в Масленицу или Красную горку.

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