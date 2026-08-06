Какой церковный праздник в Украине 13 августа

Церковный праздник 13 августа / © unsplash.com

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13 августа (26 августа), в православном календаре день памяти преподобного Максима Исповедника. Будущий святой родился примерно в 580 году в Константинополе в состоятельной и благочестивой семье. Благодаря своему происхождению он получил блестящее образование. Максим изучал богословие, философию, риторику, грамматику и естественные науки. Уже в молодом возрасте он отличался острым умом, скромностью и глубокой верой.

Его знания и способности привлекли внимание императора Ираклия, назначившего Максима своим первым секретарем. Перед юным государственным деятелем открывались огромные перспективы политической карьеры, но земная слава не могла удовлетворить его рвение к духовной жизни.

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Приблизительно в 613–614 годах Максим покинул императорский двор и поступил в монастырь Хрисополиса недалеко от Константинополя. Здесь он полностью посвятил себя молитве, изучению Священного Писания и написанию духовных произведений. Впоследствии он стал игуменом монастыря.

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Во время жизни в обители преподобный создал свои первые богословские труды, в которых размышлял о борьбе с человеческими страстями, любви к Богу, духовном совершенствовании и смысле христианской жизни.

В VII веке Византийскую империю охватили острые богословские споры. Одной из самых опасных ересей стало монофелитство — учение, утверждавшее, что у Иисуса Христа была лишь одна воля.

Максим Исповедник решительно выступил против этого учения. Он объяснял, что у Христа две природы — Божественная и человеческая, а потому и две природные воли, которые находятся в полной гармонии. Именно эта истина, по мнению святого, необходима для правильного понимания спасения человечества.

Несмотря на давление императорских властей и церковных деятелей, поддерживавших компромиссное учение, Максим не отказался от своих убеждений. Он путешествовал по разным странам, участвовал в богословских диспутах и своими произведениями укреплял православное учение.

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Несокрушимость преподобного вызвала гнев власти. В 655 году его арестовали, обвинили в государственной измене и неповиновении императору. Во время суда Максим остался верен своим убеждениям, отказавшись отречься от православного учения.

После нескольких лет ссылку святого снова привезли на суд. По приказу власти ему отрезали язык, чтобы он больше не мог проповедовать, и отрубили правую руку, чтобы не писал богословских произведений. Несмотря на тяжелые страдания, Максим не отрекся от своей веры. Именно за это церковь назвала его Исповедником.

После пыток преподобного сослали в Лазику (современная территория Грузии), где он прожил последние годы своей жизни в тяжелейших условиях. Около 662 года святой мирно отошел ко Господу.

Церковный праздник в Украине 13 августа по старому календарю

По старому календарю 13 августа в Украине чтили память святого Евдокима Каппадокиянина. Он происходил из благочестивой христианской семьи и с юных лет отличался добродетелью, милосердием и глубокой верой. Занимая высокий государственный пост в Каппадокии, Евдоким справедливо судил людей, помогал нуждающимся, защищал сирот и вдов и соблюдал честную жизнь.

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Приметы 13 августа

Народные приметы 13 августа / © pexels.com

Если утром туман стелется низко над землей, день будет теплым, а погода останется ясной.

Если день солнечный и сухой, то осень ожидала теплой и погожий.

Если 13 августа идет дождь — осень может быть дождливой, а зима — снежной.

Что нельзя делать 13 августа

Наши предки верили, что в день святого Максима не следует вступать в споры или ссоры, особенно с близкими людьми. Конфликты в семье могли по народным представлениям принести неприятности, финансовые трудности и болезни. Также советовали не возвращаться мыслями к болезненным событиям прошлого, не вспоминать старые обиды и неурядицы, чтобы не привлекать негатив к настоящему.

Что можно делать 13 августа

В прежние времена в этот день наблюдали за журавлями. По древним поверьям, именно в этот день важно искренне извиниться перед теми, кого могли обидеть, а также самому освободить сердце от старых обид. Считалось, что непростительные обиды могут оставаться тяжелым бременем на душе на протяжении всей жизни.

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