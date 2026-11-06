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Дата публикации
Категория
Разное
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Какой церковный праздник в Украине 13 ноября

Что за церковный праздник празднуют в Украине по новому и старому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Церковный праздник 13 ноября

Церковный праздник 13 ноября / © Pixabay

13 ноября (26 ноября), в православном календаре день памяти святого Иоанна Златоустого, архиепископа Царьградского. Святой Иоанн Златоустый родился около 347 года в Антиохии — одном из крупнейших городов Римской империи, расположенном на территории современной Турции. Его отец Секунд был военным высокого ранга, а мать Анфуса отличалась благочестием и преданностью семье. После смерти мужа она самостоятельно воспитывала сына и дочь, посвятив их обучению и воспитанию большую часть своей жизни.

Иван получил основательное образование, изучал философию, литературу и риторику. Его наставником был известный античный ритор Ливаний, обучавший молодого человека искусству убедительной речи. Благодаря этим знаниям Иоанн мог сделать успешную карьеру в общественной жизни, однако постепенно его все больше интересовали христианская вера и Священное Писание.

Важное влияние на формирование его духовных убеждений оказал епископ Мелетий Антиохийский. После крещения Иоанн начал углубленно изучать христианское учение, а затем приобщился к церковному служению.

После смерти матери Иван решил посвятить себя аскетической жизни. Он стремился сосредоточиться на молитве, чтении Священного Писания и духовном совершенствовании. Часть этого периода будущий святитель провел в горной местности близ Антиохии, где жил в суровых условиях и практиковал длительное уединение.

Аскетические подвиги серьезно сказались на его здоровье, поэтому Иван был вынужден вернуться в город. Однако он не отказался от монашеского духа, воздержания и постоянного духовного труда.

В 381 году Ивана рукоположили на диакона, а около 386 года — на пресвитера. Именно в этот период открылся его талант проповедника. Он регулярно произносил проповеди, объяснял сложные библейские тексты и помогал верующим применять христианское учение в повседневной жизни.

Около 398 Ивана Златоустого избрали архиепископом Константинополя — столицы Восточной Римской империи. В этой должности он получил значительные церковные полномочия, но столкнулся со сложными политическими обстоятельствами и ответственностью за жизнь великой христианской общины.

В своих проповедях Иван Златоустый часто обращался к теме социального неравенства. Он осуждал жадность, несправедливое отношение к бедным и безразличие состоятельных людей к чужим затруднениям. Такие взгляды вызвали недовольство среди влиятельных представителей общества, не желавших слышать открытую критику собственного образа жизни.

В 403 году церковный собор, созванный с участием противников архиепископа, отстранил его от должности и постановил отправить в изгнание. Однако вскоре Ивана вернули в Константинополь. По церковному преданию, этому предшествовало сильное общественное сопротивление и землетрясение, испугавшее императорский двор.

После отстранения с кафедры Ивана Златоустого отправили сначала в Кукус в Армении. Несмотря на тяжелые условия, ухудшение здоровья и удаленность от своего общества, он продолжал духовную деятельность.

Святой Иоанн Златоустый умер 14 сентября 407 вблизи Коман в Понте. По церковному преданию, его последними словами были: «Слава Богу за все!». Эти слова стали одним из известнейших свидетельств его духовной выносливости и доверия к Богу.

Церковный праздник в Украине 13 ноября по старому календарю

По старому календарю 13 ноября в Украине чтили память преподобных Спиридона и Никодима. Преподобный Спиридон пришел в монастырь уже в зрелом возрасте и исполнял послушание просфорника — выпекал хлеб для Божественной литургии. Его помощником был преподобный Никодим. По церковному преданию они добросовестно работали, молились и соблюдали монашеские обеты. По преданию, однажды в монастырской пекарне вспыхнул пожар, и Спиридон погасил пламя с помощью своей мантии, оставшейся невредимой. Это событие в церковной традиции считается одним из чудес святого.

Приметы 13 ноября

Народные приметы 13 ноября / © pexels.com

Народные приметы 13 ноября / © pexels.com

  • Ясно и солнечно — в ближайшие дни ожидался сильный порывистый ветер.

  • Воробьи громко чирикают — до потепления.

  • Не слышно воробьев — вскоре могут наступить морозы.

Что нельзя делать 13 ноября

13 ноября не стоит говорить неправду, занимать деньги или вещи или брать их в долг, ведь, по приметам, такие поступки могут навлечь финансовые трудности и лишить жилище благосостояния. Не советуют в этот день и принимать вознаграждение за проделанную работу: считается, что бескорыстие, которое олицетворял святитель, следует уважать и подражать.

Что можно делать 13 ноября

К святому Иоанну Златоусту верующие молятся, когда нуждаются в поддержке в учебе, выздоровлении от тяжелых недугов, улучшении материального положения или согласия между родными. Также его просят о справедливости в случаях обмана, мошенничества и взяточничества.

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