Какой церковный праздник в Украине 14 июля

Церковный праздник 14 июля / © pexels.com

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14 июля (27 июля), в православном календаре день памяти святого апостола Акилы. Акила был иудеем родом из области Понт, расположенной на северном побережье Малой Азии. Некоторое время он жил в Риме вместе с супругой Прискиллой. Однако примерно в 49 году император Клавдий издал указ об изгнании иудеев из города. Супруги были вынуждены покинуть столицу Римской империи и поселились в Коринфе.

Именно там их судьба пересеклась со святым апостолом Павлом, прибывшим в город во время своего второго миссионерского путешествия. Поскольку все трое занимались изготовлением палаток, Павел работал вместе с Акилой и Прискиллой, а также проповедовал христианское учение. Вскоре супруги стали его ближайшими помощниками и сотрудниками.

После пребывания в Коринфе Акила и Прискилла отправились вместе с Павлом в Эфес. Там они активно помогали распространять христианскую веру и принимали в своем доме местную общину верующих. Их дом стал одним из первых центров христианской жизни, где совершались молитвы и проводились богослужения.

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Особое место в житии Акилы занимает история с проповедником Аполлосом. Он был образованным человеком, хорошо знал Священное Писание, но еще не имел полного понимания христианского учения. Именно Акила и Прискилла объяснили ему истины веры, после чего Аполлос стал одним из известнейших проповедников ранней Церкви.

После смерти императора Клавдия супруги ненадолго вернулись в Рим, где вновь открыли свой дом для местной христианской общины. Впоследствии они продолжили миссионерское служение в других городах, помогая укреплять новые церковные общины.

По церковному преданию святой апостол Акила был поставлен епископом города Гераклеи. Он ревностно проповедовал Евангелие, обращал язычников в христианство и укреплял веру тех, кто уже принял Христа.

Распространение христианства вызвало сопротивление язычников. По преданию, Акила подвергся многочисленным преследованиям из-за своей веры. В конце концов он принял мученическую смерть, оставшись верным Христу до последнего вздоха.

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Церковный праздник в Украине 14 июля по старому календарю

По старому календарю 14 июля в Украине чтили память святых Космы и Дамиана. Родные братья, христианские врачи, жившие примерно III века. Они прославились тем, что безвозмездно лечили больных, не принимая вознаграждения за свой труд, из-за чего их называют бессеребренниками. Своими милосердиями и молитвой братья обращали многих людей в христианскую веру.

По преданию, Косма и Дамиан получили дар исцеления от Бога и помогали не только людям, но и животным. Во время гонений на христиан они преследовались и приняли мученическую смерть, оставшись верными Христу до конца.

Приметы 14 июля

Народные приметы 14 июля / © pexels.com

Если 14 июля солнечно и тепло — лето будет жарким и урожайным.

Дождь в этот день предсказывает влажную погоду в ближайшие недели.

Утренняя роса — до ясного и погожого дня.

Что нельзя делать 14 июля

Наши предки верили, что нельзя выбрасывать остатки пищи, ведь это может повлечь за собой материальные трудности и нужды. Также не советовали поднимать на дороге найденные деньги, считая, что вместе с ними можно привлечь к себе чужие проблемы или лишиться собственного достатка.

Что можно делать 14 июля

В народном календаре 14 июля известно под названием Акила Соломенного. Название «Соломенный» возникло из-за древнего обычая, связанного с разгаром жатвы и другими полевыми работами. После изнурительного труда люди нередко жаловались на боль в спине, руках и голове. Чтобы облегчить усталость и быстрее восстановить силы, женщины плели из соломы пояса и венки, которым приписывали способность уносить усталость и возвращать здоровье.

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