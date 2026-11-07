Какой церковный праздник в Украине 14 ноября

Церковный праздник 14 ноября / © unsplash.com

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14 ноября (27 ноября), в православном календаре день памяти апостола Филиппа. Филипп происходил из Вифсаиды — города в Галилее, откуда были апостолы Петр и Андрей. Его имя имеет греческое происхождение и переводится как «любящий лошадей».

По евангельскому свидетельству, Филипп был одним из первых учеников, которых Иисус Христос пригласил следовать за Ним. В Евангелии от Иоанна рассказывается, что на следующий день после призвания Андрея и Петра Иисус встретил Филиппа и сказал ему: «Иди за Мною» (Ин. 1:43).

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Филипп принял это приглашение и стал последователем Христа. Впоследствии он встретил Нафанаила и рассказал ему об Иисусе, назвав Его тем, о ком писали Моисей в законе и пророках. Когда Нафанаил усомнился, может ли из Назарета происходить что-то хорошее, Филипп ответил просто: «Приди и посмотри!» (Ин. 1:46).

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Этот эпизод показывает одну из характерных особенностей апостола: он стремился делиться с другими тем, что сам открыл для себя, и приглашал людей лично убедиться в истинности услышанного.

Филипп стал одним из двенадцати апостолов, избранных Иисусом для распространения своего учения. Он сопровождал Спасителя во время проповедей, был свидетелем чудес и событий, ставших основой христианской веры.

В Евангелии от Иоанна апостол Филипп упоминается в нескольких важных эпизодах.

После воскресения Иисуса Христа Филипп вместе с другими апостолами остался в Иерусалиме. В книге Деяний святых апостолов он упоминается среди учеников, которые собрались в Сионской горнице и ожидали обещанного Святого Духа (Деяния 1:13).

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Церковный праздник в Украине 14 ноября по старому календарю

По старому календарю 14 ноября в Украине чтили память святых бессеребренников Космы и Дамиана. Святые Косма и Дамиан были родными братьями, жившими в Малой Азии и посвятившие свою жизнь помощи больным. Они имели дар лечения, исцеляли людей и даже животных, не беря за свой труд денег. Именно поэтому их назвали бессеребренниками. Братья проповедовали христианскую веру, помогали нуждающимся и призывали людей доверять Богу. По церковному преданию, они получили от Господа дар чудотворения, благодаря которому совершали исцеление.

Приметы 14 ноября

Народные приметы 14 ноября / © pexels.com

Если реки и озера начали замерзать, зима будет холодной.

Если деревья еще не сбросили все листья — зима может быть затяжной.

Если утром стоит туман — скоро потеплеет.

Что нельзя делать 14 ноября

14 ноября не советовали мыть пол и выносить мусор, опасаясь вместе с ненадобностью избавиться от домашнего обилия. Также пытались избегать излишеств в пище. По народным поверьям, бездельничество, лень и привычка долго спать в этот день могли навлечь финансовые трудности и отвлечь удачу.

Что можно делать 14 ноября

В народном календаре этот день имеет несколько названий: Филиппов день, Заговины и Филипповка. По традиции, накануне Рождественского поста семья собиралась за праздничным столом, угощала гостей и употребляла в пищу скоромные блюда. Считалось, что люди готовятся к длительному периоду постирования.

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