Какой церковный праздник в Украине 14 сентября

Церковный праздник 14 сентября / © unsplash.com

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14 сентября (27 сентября), в православном календаре Воздвижения честного и животворящего Креста Господня. По церковному преданию, Крест Господень был найден в Иерусалиме в IV веке во время правления императора Константина Великого. Поисками святыни занималась его мать — царица Елена.

Считалось, что после распятия Христа место Голгофы было засыпано землей, а затем построили языческие храмы. Елена приказала провести поиски, во время которых нашли три креста. По преданию, определить именно тот, на котором был распят Спаситель, помогло чудо: после прикосновения к одному из крестов тяжелобольный человек получил исцеление.

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Впоследствии на месте Гроба Господня и Голгофы построили храм Воскресения Христова. По традиции во время освящения храма святыню торжественно подняли над толпой, чтобы все присутствовавшие могли ее увидеть. Именно с этим обрядом связано название праздника — Воздвижение, то есть возвышение Креста.

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Церковный праздник в Украине 14 сентября по старому календарю

По старому календарю 14 сентября в Украине чтили память Симеона Столпника. Симеон много лет молился и постился, а затем поселился на высоком столбе, где проводил время в молитве и духовных размышлениях. Поэтому его назвали Столбником. К святому приходили люди из разных мест, просили совета, молитвы и духовной поддержки.

Приметы 14 сентября

Народные приметы 14 сентября / © pexels.com

Ясный и теплый день — осень будет теплой и сухой.

Дождь 14 сентября — осень ожидалась дождливая.

Много паутины — к длинной, сухой осени.

Что нельзя делать 14 сентября

Не рекомендовали отправляться в лес. Наши предки верили, что в этот день там особенно активна нечистая сила. В то же время такое поверье имело и вполне практическую подоплеку: осенью змеи прячутся от холода, а медведи готовятся к зимовке и обустраивают берлоги, поэтому встреча с дикими животными могла представлять опасность.

Что можно делать 14 сентября

Особое внимание в этот день уделялось питанию. 14 сентября соблюдают строгий пост, поэтому на столе должны быть только постные блюда. От мяса, рыбы, молочных продуктов и яиц по церковным правилам отказываются. А по древнему поверью, человек, постящийся на Воздвижении, может получить прощение семи грехов.

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