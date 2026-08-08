Какой церковный праздник в Украине 15 августа

Церковный праздник 15 августа / © Pixabay

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15 августа (28 августа), в православном календаре Успения Владычицы Нашей Богородицы и Приснодивы Марии. Согласно церковному преданию, после Вознесения Иисуса Христа на небо Пресвятая Богородица оставалась на попечении апостола Иоанна Богослова. Она проводила время в молитве, поддерживала первых христиан и была для них источником духовного утешение.

Перед своим уходом из земной жизни Богородица получила известие от Архангела Гавриила о том, что скоро воссоединится со своим Сыном в Царстве Небесном. По преданию, все апостолы, проповедовавшие в разных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься с Божией Матерью.

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После ее мирного ухода апостолы похоронили тело Богородицы в Гефсиманском саду, у могилы ее отцов и праведного Иосифа Обручника. Когда через несколько дней апостол Фома прибыл в Иерусалим и попросил открыть гробницу, они увидели, что тела Богородицы там нет. В церковной традиции это стало свидетельством перехода к небесной славе.

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Именно поэтому праздник называется Успением, а не смертью, ведь слово «успение» означает мирный сон или покой. Для христиан это не конец, а начало новой жизни рядом с Богом.

Церковный праздник в Украине 15 августа по старому календарю

По старому календарю 15 августа в Украине чествовали перенос мощей первомученика и апостола Стефана. Святой Стефан был одним из семи диаконов, избранных апостолами для служения первым христианским общинам. Он стал первым мучеником за веру во Христа, поскольку был избит камнями за свою проповедь о Спасителе. По церковному преданию, после мученической смерти тело святого Стефана было найдено и захоронено близ Иерусалима. В V веке его мощи были открыты и торжественно перенесены в храм в Иерусалиме, а части святыни впоследствии передали в разные христианские церкви.

Приметы 15 августа

Народные приметы 15 августа / © pexels.com

Если 15 августа солнечно и тепло, осень будет сухой и погожой.

Дождь в этот день предвещает дождливую осень и богатый урожай грибов.

Если утром много росы, погода в ближайшие дни будет ясной.

Что нельзя делать 15 августа

По народным верованиям, в этот день следует избегать ссор, оскорблений и споров, ведь любой конфликт может иметь длительные последствия. Также не рекомендовали спешить, создавать лишний шум или браться за работу с острыми предметами без необходимости. День советовали провести спокойно, в молитве, добрых делах и с миром в сердце.

Что можно делать 15 августа

Праздник Первой Пречистой издавна в народной традиции символизировал завершение основных летних работ в поле и начало нового периода в жизни общины. После завершения Успенского поста люди накрывали праздничные столы, готовили угощение и делились с нуждающимися в поддержке. Считалось, что именно в этот день особенно важно проявлять доброту, щедрость и заботу о ближних.

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