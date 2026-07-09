Какой церковный праздник в Украине 15 июля

Церковный праздник 15 июля / © Pixabay

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15 июля (28 июля), в православном календаре день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира. Будущий князь родился примерно в 958 году. Он был сыном князя Святослава Игоревича и ключницы Малуши. Его бабушкой была святая княгиня Ольга — первая правительница Киевской Руси, принявшая христианство. Хотя Ольга стремилась воспитать внука в духе новой веры, при жизни Святослава язычество оставалось основной религией государства.

После смерти отца между его сыновьями началась борьба за власть. Владимир некоторое время находился в изгнании, но впоследствии вернулся с войском, одержал победу над братьями и около 980 стал великим князем киевским.

В начале своего княжения Владимир был убежденным язычником. Он приказал установить в Киеве пантеон языческих богов во главе с Перуном и пытался объединить разные племена вокруг общего культа.

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В то же время князь активно укреплял государство. Он расширял ее границы, строил укрепления для защиты от кочевников, основывал новые города, развивал торговлю и укреплял княжескую власть.

Однако впоследствии Владимир осознал, что язычество не способно объединить огромное государство, поддерживавшее активные дипломатические связи с христианскими странами Европы.

По древнерусским летописям, князь стремился обрести веру, которая могла бы стать основой единства государства. Он выслушал представителей разных религий и отправил своих послов в другие страны, чтобы они своими глазами увидели богослужения.

Наибольшее впечатление на послов произвело богослужение в храме Святой Софии в Константинополе. Вернувшись в Киев, они рассказывали, что не знали, находятся ли на небе или на земле, столь величественным было увидено.

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Хотя летописный рассказ содержит элементы легенды, историки соглашаются с тем, что решение князя было продиктовано не только духовными, но и политическими и культурными соображениями. Принятие христианства открывало широкие возможности по укреплению международного авторитета Киевской Руси.

В 988 году Владимир совершил поход на Корсунь (Херсонес в Крыму). После этого он женился на византийской царевне Анне и принял святое крещение.

Вернувшись в Киев, князь приказал уничтожить языческих идолов. Самый известный из них — Перун — был сброшен в Днепр.

После этого произошло массовое Крещение жителей Киева в водах реки Почайны, притоки Днепра. Это событие явилось началом официального утверждения христианства в государстве.

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Впоследствии новая вера распространилась и на другие земли Руси. При этом процесс христианизации был длительным и в разных регионах происходил неодинаково.

Церковный праздник 15 июля — день памяти святых мучеников Кирика и Юлиты

Святая Юлита жила в конце III — начале IV века. Она происходила из знатной и богатой христианской семьи в городе Иконии, что находилось на территории современной Турции. Юлита рано овдовела и самостоятельно воспитывала единственного сына Кирика. Несмотря на свое высокое происхождение, она отличалась смирением, добротой и искренней верой в Иисуса Христа. Важнейшим своим долгом женщина считала воспитание сына в христианской вере.

В годы правления римского императора Диоклетиана начались одни из самых жестоких гонений на христиан. Верующих заставляли приносить жертвы языческим богам. Тех, кто отказывался, арестовали, пытали или казнили.

Чтобы спастись от преследований, Юлита вместе с трехлетним Кириком и двумя верными служанками покинула родной город. Она продала свое имущество и отправилась в город Тарс, надеясь найти там безопасное убежище.

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Однако вскоре христианку узнали и арестовали. Вместе с маленьким сыном ее привели в суд к местному правителю. Правитель приказал Юлите отречься от Христа и принести жертву языческим богам. За это ей обещали свободу и возврат имущества. Однако святая твердо ответила, что является христианкой и никогда не отречется от своей веры.

Пока Юлиту пытали, правитель пытался успокоить маленького Кирика. Он взял мальчика на руки, надеясь, что ребенок откажется от веры матери.

Но случилось неожиданное. Кирик начал громко повторять: «Я христианин! Я тоже христианин! Он пытался вырваться из рук правителя, избивал его и звал свою мать. Разгневанный правитель жестоко бросил ребенка с лестницы судебного помоста. От тяжелых травм трехлетний Кирик скончался почти мгновенно. Так маленький мальчик стал одним из самых молодых мучеников за христианскую веру, которых чтит Церковь.

Церковный праздник в Украине 15 июля по старому календарю

По старому календарю 15 июля в Украине чествовали Возложение честной ризы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы во Влахерне. По церковному преданию, в V веке двое благочестивых братьев, Гальбий и Кандид, во время паломничества к Святой Земле нашли ризу Богородицы, хранившуюся у одной набожной женщины. Они перевезли святыню в Константинополь, где ее торжественно положили в храме Пресвятой Богородицы во Влахерне. С тех пор риза стала одной из самых уважаемых христианских реликвий.

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Приметы 15 июля

Народные приметы 15 июля / © pexels.com

Если 15 июля идет дождь, дождливая погода может продержаться еще несколько дней.

Ясный и солнечный день предвещает тёплое и сухое завершение июля.

Сильный ветер в этот день считается признаком смены погоды в ближайшее время.

Что нельзя делать 15 июля

В народной традиции 15 июля считается днем, когда не стоит торопиться с судьбоносными переменами. Наши предки советовали отложить важные решения, ведь считалось, что новые начинания могут оказаться неудачными. Также в этот день не рекомендовали начинать ремонтные работы или тратить значительные средства на дорогие покупки, поскольку верили, что такие приобретения не принесут ожидаемой пользы и долго не будут служить.

Что можно делать 15 июля

В день чествования святого равноапостольного князя Владимира православные христиане возносят молитвы, прося Господа укрепить их веру, даровать мир и покой, защитить от всякого зла и помочь в важных жизненных делах. Верующие также обращаются к святому с просьбами об выздоровлении, в частности, при заболеваниях глаз. Такая традиция связана с церковным преданием, согласно которому князь Владимир перед своим крещением потерял зрение, а после принятия святого таинства чудесно прозрел. Кроме того, он является небесным покровителем всех носящих имя Владимир.

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