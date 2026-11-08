Какой церковный праздник в Украине 15 ноября

Церковный праздник 15 ноября / © pexels.com

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15 ноября (28 ноября), в православном календаре день памяти исповедников Гурина, Самона и Авива. Гурий, Самон и Авив жили в Эдессе — древнем городе, который был одним из важных центров раннего христианства. В церковной передаче их имена объединены в одну группу, хотя мученическую смерть они приняли в разное время.

Гурий и Самон были христианами, которые проповедовали Евангелие и поддерживали единоверцев во время преследований. Авив служил диаконом и также открыто исповедовал христианскую веру.

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Их жизнь пришлась на период, когда отказ от участия в языческих обрядах мог стать причиной ареста, пыток и смертного приговора. Несмотря на опасность, святые не отреклись от своих убеждений.

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По церковному преданию, Гурий и Самон были благочестивыми мужчинами, которые некоторое время жили недалеко от Эдессы, посвящая себя молитве и служению Богу. Они поддерживали христиан, помогали им сохранять веру и призывали не участвовать в поклонении языческим божествам.

Во время преследований за императора Диоклетиана мужчины были арестованы. Их привели на суд и потребовали принести жертву языческим богам. Гурий и Самон отказались выполнять повеление, поскольку считали такое действие отречением Христа.

За неповиновение их подвергли жестоким пыткам. Святым связывали руки, подвешивали к столбам и привязывали к ногам тяжелые грузы. После этого их бросили в темницу, где они долгое время находились в темноте, страдая от голода, жажды и истощения.

Даже после длительных страданий мужчины не согласились отречься от христианства. По преданию они поддерживали друг друга молитвой и сохраняли спокойствие перед новыми испытаниями.

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В конце концов Гурия и Самона приговорили к смертной казни из-за усечения мечом. Их смерть стала свидетельством непоколебимой преданности христианской вере.

Церковный праздник в Украине 15 ноября по старому календарю

По старому календарю 15 ноября в Украине чествовали память святых мучеников и исповедников Акиндина, Пигасия, Аффония, Элпидифора, Анемподиста и с ними 7 тысяч мучеников. Святые Акиндин, Пигасий, Аффоний, Элпидифор и Анемподист жили в Персии во время правления царя Шапура II в IV веке. Они служили при царском дворе, но тайно исповедовали христианство. Когда царь узнал их веру, мужчин арестовали и подвергли жестоким пыткам, требуя отречься от Христа. Однако они остались непоколебимыми. По церковному преданию мужество святых обратило в христианство многих людей, среди которых были придворные и другие свидетели их страданий.

Приметы 15 ноября

Народные приметы 15 ноября / © pexels.com

Если 15 ноября снег, зима будет морозной и снежной.

Если утром сильный мороз, в скором времени установится холодная погода.

Если день оказался теплым и безветренным, зима может прийти с опозданием.

Что нельзя делать 15 ноября

15 ноября не советовали устраивать громких гуляний, пышных застолий и чрезмерно веселиться. Считалось, что конфликты, оскорбления и недоразумения, возникшие в день Гурия, могут затянуться надолго. Также предки предостерегали от переедания, ведь, по поверьям, избыточное количество еды за праздничным столом могло навлечь проблемы со здоровьем, особенно с желудком.

Что можно делать 15 ноября

С Гуриева дня в церковном календаре начинается Рождественский пост, известный также как Филипповка. Этот период верующие посвящают молитве, духовному совершенствованию и ограничению пищи. По традиции начало поста стоит встретить добрыми делами: помочь тем, кто оказался в беде, угостить едой голодных, поддержать людей без крова, пожертвовать вещи или деньги на благотворительность, позаботиться о беспризорных животных.

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